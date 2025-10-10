لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 10, 2025  
16 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

جنوبی افریقا کے خلاف ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے

پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا
ویب ڈیسک
شائع 10 اکتوبر 2025 12:14pm
کھیل

جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام سامنے آئے ہیں۔

پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا، دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آج دوپہر قذافی سٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن کریں گے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے پہلے ٹیسٹ کی پلئینگ الیون پر غور کیا جا رہا ہے، ممکنہ طور پر پہلے ٹیسٹ میں ڈو ریگولر فاسٹ بولرز اور دو اسپنرز کے ساتھ جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔

AAJ News Whatsapp

ذرائع کا کہنا ہے کہ عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود اسپنر آصف آفریدی کی بولنگ سے متاثر ہیں اور ان کے ڈیبیو کے حق میں ہیں۔

مزید بتایا گیا ہے کہ ممکنہ پلئینگ الیون کے لیے عبداللہ شفیق، امام الحق، شان مسعود اور بابر اعظم کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان کے نام بھی زیرِ غور ہیں۔ وہیں شاہین آفریدی، نعمان علی اور خرم شہزاد کے ناموں پر بھی غور جاری ہے۔

test series

pakistan vs south africa

pakistan likely playing squad

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین