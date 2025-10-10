جنوبی افریقا کے خلاف ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام سامنے آگئے
جنوبی افریقا کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کے نام سامنے آئے ہیں۔
پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا، دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آج دوپہر قذافی سٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن کریں گے۔
نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق پاکستان ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے پہلے ٹیسٹ کی پلئینگ الیون پر غور کیا جا رہا ہے، ممکنہ طور پر پہلے ٹیسٹ میں ڈو ریگولر فاسٹ بولرز اور دو اسپنرز کے ساتھ جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ عبوری ہیڈ کوچ اظہر محمود اسپنر آصف آفریدی کی بولنگ سے متاثر ہیں اور ان کے ڈیبیو کے حق میں ہیں۔
مزید بتایا گیا ہے کہ ممکنہ پلئینگ الیون کے لیے عبداللہ شفیق، امام الحق، شان مسعود اور بابر اعظم کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، ساجد خان کے نام بھی زیرِ غور ہیں۔ وہیں شاہین آفریدی، نعمان علی اور خرم شہزاد کے ناموں پر بھی غور جاری ہے۔