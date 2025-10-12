لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
18 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

بھارتی پائلٹ شیوانگی سنگھ کہاں ہے؟ تصویر سامنے آگئی

بھارتی خاتون پائلٹ شیوانگی سنگھ کا نام سوشل میڈیا پر کافی وائرل رہا جن سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی تحویل میں ہیں۔
ویب ڈیسک
شائع 12 اکتوبر 2025 02:42pm
پاکستان

پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی جھڑپوں کو پانچ ماہ سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں تاہم اس واقعے کے دوران بھارتی خاتون پائلٹ شیوانگی سنگھ کا نام سوشل میڈیا پر کافی وائرل رہا جن سے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کی تحویل میں ہیں۔

تاہم اب بھارتی خاتون پائلٹ کی نئی تصویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے جس سے سب کچھ واضح ہوگیا ہے۔

شیوانگی سنگھ کی تصویر گیارہ اکتوبر کو سامنے آئی، جب بھارتی فضائیہ نے اپنے ایکس (سابق ٹوئٹر) اکاؤنٹ پر سکواڈرن لیڈر شیوانگی سنگھ کی ایک تصویر جاری کی اور بتایا کہ انہیں کوالیفائیڈ فلائنگ انسٹرکٹر کا اعزاز دیا گیا ہے۔

بعض سوشل میڈیا صارفین نے اس تصویر کو فیک قرار دینے کی کوشش کی تاہم تصویر حقیقی ثابت ہوئی ہے۔ تصویر میں بھارتی خاتون پائلٹ شیوانگی کو ایوارڈ وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان اور بھارت میں ہونے والی فضائی جھڑپوں کے بعد 11 مئی کو پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹینینٹ جنرل احمد شریف چوہدری سے جب پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی انڈین پائلٹ پاکستان کی تحویل میں ہے؟ جس پر لیفٹینینٹ جنرل احمد شریف چوہدری نے اِس کے جواب میں کہا تھا کہ میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ ہماری تحویل میں کوئی پائلٹ نہیں ہے، یہ فیک نیوز اور ایک پراپیگنڈا ہے۔

Indian Pilot

Shivangi Singh

pakistan vs india war

new picture released

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین