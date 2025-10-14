تجارتی بےچینی اور شرحِ سود میں کمی، سونے کی قیمت 4100 ڈالر سے تجاوز کرگئی
دنیا بھر میں سونے کی قیمتوں میں تیزی کا رجحان جاری ہے۔ پیر کے روز سونے کی قیمت پہلی مرتبہ 4 ہزار 100 ڈالر فی اونس کی حد عبور کرگئی۔ امریکا اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی اور امریکا میں سود کی شرح میں ممکنہ کمی قیمتوں میں اضافے کی اہم وجہ ہیں۔
بزنس ریکارڈر کے مطابق سونے کی قیمت میں پیر کے روز زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا جس کے بعد قیمت پہلی بار 4 ہزار 100 ڈالر فی اونس سے اوپر چلی گئی۔ سونے کی قیمت 202 فیصد اضافے کے بعد 4 ہزار 106.48 ڈالر ہوگئی جو کہ دن میں 4 ہزار 116.77 ڈالر تک بھی گئی۔
اس اضافے کی وجوہات میں امریکا اور چین کے درمیان تجارتی کشیدگی اور امریکا میں سود کی شرح میں ممکنہ کمی شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو 2026 تک سونا 5000 ڈالر فی اونس تک جا سکتا ہے۔
سونے کے بڑے ذخائر رکھنے والے 10 ممالک کون سے ہیں؟
تفصیلات کے مطابق رواں سال سونے کی قیمت میں اب تک 56 فیصد اضافہ ہو چکا ہے۔ دنیا بھر کے مرکزی بینک بھی بڑی مقدار میں سونا خرید رہے ہیں۔
دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی تیزی آئی ہے اور یہ بھی 52.12 ڈالر کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔