بدھ, اکتوبر 15, 2025  
21 Rabi Al-Akhar 1447  
امریکا سے قیمتی معدنیات پر تعاون، پاکستان نے ہر قدم پر چین کو اعتماد میں لیا: بیجنگ

دونوں ممالک پاکستان اور امریکا کے درمیان کان کنی کے تعاون کے معاملے پر رابطے میں ہیں: چینی وزارتِ خارجہ
شائع 15 اکتوبر 2025 09:22am
چین کی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے امریکا کے ساتھ کان کنی (mining) کے شعبے میں اپنے تعاون سے متعلق چین کو مکمل طور پر آگاہ رکھا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطح کا اعتماد اور قریبی رابطہ برقرار ہے۔

چینی وزارتِ خارجہ کے ترجمان لن جیان نے پریس بریفنگ میں کہا کہ ’چین اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ اعلیٰ سطح کا اسٹریٹجک اعتماد اور قریبی رابطہ رہا ہے۔‘

انہوں نے کہا کہ ’میری معلومات کے مطابق دونوں ممالک پاکستان اور امریکا کے درمیان کان کنی کے تعاون کے معاملے پر رابطے میں ہیں۔‘

ترجمان سے جب پاکستان سے امریکا بھیجے گئے معدنیات (minerals) کے ایک جہاز اور اس کے چین کی پالیسیوں سے تعلق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد اور بیجنگ اس معاملے پر مسلسل رابطے میں ہیں، اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس کا امریکا کے ساتھ تعاون چین کے مفادات یا چین کے ساتھ تعلقات کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔

لن جیان نے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ایک تصویر کے بارے میں بھی وضاحت کی جس میں وزیرِاعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو معدنی نمونے دکھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔

ترجمان نے کہا کہ ’جو معدنی نمونے پاکستانی قیادت نے امریکی صدر کو دکھائے وہ دراصل پاکستان میں عملے کے ذریعے خریدے گئے قیمتی پتھروں کے نمونے تھے۔ میڈیا میں چلنے والی خبریں یا تو غلط معلومات پر مبنی ہیں یا پھر جان بوجھ کر چین اور پاکستان کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے کے لیے گھڑی گئی ہیں۔ یہ تمام خبریں بے بنیاد ہیں۔‘

چینی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ چین کی جانب سے حال ہی میں نایاب معدنیات (rare earth minerals) سے متعلق برآمدی قوانین میں کی جانے والی تبدیلیوں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔

ان کے مطابق یہ چین کی اپنی قانونی اصلاحات ہیں جن کا مقصد عالمی امن، علاقائی استحکام اور عدم پھیلاؤ (non-proliferation) کے عالمی وعدوں کو پورا کرنا ہے۔

لن جیان نے آخر میں کہا کہ چین اور پاکستان ’’ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار‘‘ ہیں، اور دونوں ممالک کی دوستی وقت کے ہر امتحان پر پوری اتری ہے۔

