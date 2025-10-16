لائیو ٹی وی  
مہذب دکھنے کے لیے چھری کانٹے سے سموسہ کھانے کا طریقہ سکھانے والا ’کوچ‘ مزاق بن گیا

سوشل میڈیا صارفین نے سموسہ کھانے کے اِس انداز کو غیر ضروری اور ڈھونگ قرار دیا: ویڈیو وائرل
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 16 اکتوبر 2025 10:30am
لائف اسٹائل

بھارت ناگپور کے ایک ایٹی کیٹ کوچ اس وقت سوشل میڈیا پر مذاق کا نشانہ بن گئے جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں وہ طلبہ کو چمچ اور کانٹے سے سموسہ کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔

یہ ویڈیو امول نامی کوچ نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی، بعد میں یہ ویڈیو ایکس (پہلے ٹوئٹر) پر بھی وائرل ہو گئی، جہاں لوگوں نے ان پر انڈین اسٹریٹ فوڈ کلچر کو ویسٹرن بنانے اور کھانے کی اصل خوشی ختم کرنے کے الزامات لگائے۔

ویڈیو میں امول بڑی سنجیدگی سے کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں کہ سموسے کو چاقو اور کانٹے سے کس طرح کاٹ کر کھانا چاہیے۔ لیکن سوشل میڈیا صارفین کو یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ بہت سے لوگوں نے اسے ’ضرورت سے زیادہ دکھاوا‘ اور ’بے کار ٹریننگ‘ قرار دیا۔

ایک صارف نے لکھا، ’اگر کوئی آپ کو سموسہ اس طرح کھانے کو کہے، تو سمجھ لیں آپ غلط جگہ پر ہیں، فوراً بھاگ جائیں!‘

کئی صارفین نے میمز بنا کر دیسی انداز میں سموسہ ہاتھ سے توڑ کر چٹنی میں ڈبونے کے طریقے کا دفاع کیا۔

ایک اور نے مذاق میں کہا، ’جب تک آپ پہلا نوالہ لیں گے، چٹنی ریٹائر ہو جائے گی!‘

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی نے دیسی اسنیکس پر ایسے ایٹی کیٹ لیکچر دیے ہوں۔ اگست میں دہلی کی ایک کوچ کو بھی پانی پوری کو چمچ اور کانٹے سے کھانے کی ویڈیو پر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

