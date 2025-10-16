مٹھائیوں پر لگایا جانے والا چاندی کا ورق ’نان ویجیٹیرین‘ ہے؟
میٹھوں میں چاندی کے پتلے ورق کا استعمال ایک عام روایت ہے، جو انہیں نہ صرف خوبصورت بناتا ہے بلکہ تہواروں کی شان بھی بڑھاتا ہے۔ مگر کیا یہ چاندی کا ورق غیر نباتاتی (نان ویجیٹیرین) ہوتا ہے؟
چاندی کا ورق، ایک انتہائی باریک چاندی کی پرت ہوتی ہے جو کھانے کے لیے بالکل محفوظ، بے رنگ اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ میٹھے کی ظاہری خوبصورتی بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ میٹھا زیادہ دلکش اور شاندار لگے۔ یہ ورق اتنا باریک ہوتا ہے کہ صرف ایک سانس سے بھی یہ پھٹ سکتا ہے، اس لیے اسے خاص کاغذ کے بیچ میں رکھا جاتا ہے تاکہ نقصان نہ پہنچے۔
چاندی کا ورق پہلے کیسے بنتا تھا؟
روایتی طور پر چاندی کا ورق بنانے کے لیے خالص چاندی کو دھات کے پتلے ورق میں پیسا جاتا تھا۔ مگر ایک بات جو سبزی خوروں کے لیے تشویش کا باعث بنی، وہ یہ تھی کہ ورق بنانے کے عمل میں جانوروں کی جلد یا گٹ (مثلاً بیل یا گائے کی کھال) استعمال ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جانوروں کے یہ حصے چاندی کو آسانی سے پتلا اور ورق میں تبدیل کرنے میں مدد دیتے تھے۔
کیوں سبزی خوروں کو مسئلہ تھا؟
یہ جانوروں کی جلد کا استعمال سبزی خوروں کے لیے ناقابل قبول تھا کیونکہ وہ جانوروں سے بنے کسی بھی چیز کو نہیں کھاتے۔ لہٰذا، چاندی کے ورق والے میٹھے خاص طور پر تہواروں کے دوران، جن میں سبزی خور خاندان بھی شامل ہوتے ہیں، انہیں کھانے میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اس سے چاندی کے ورق والے میٹھوں کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہوگئے۔
آج چاندی کا ورق کیسے بنتا ہے؟
آج کل زیادہ تر چاندی کا ورق مشینی طریقے سے بنتا ہے جہاں جانوروں کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے پرفارمنس کاغذ یا مصنوعی مواد کا استعمال کیا جاتا ہے جو چاندی کو آسانی سے ورق میں تبدیل کرنے کے عمل میں مدد دیتا ہے۔ بہت سے مشہور برانڈز صارفین کی یقین دہانی کے لئے اب چاندی کے ورق پر’نان ویجیٹیرین’ سرٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں ۔
کیسے یقینی بنائیں کہ آپ کا میٹھا ’نان ویجیٹیرین‘ہے؟
لیبل چیک کریں: زیادہ تر پیک شدہ میٹھے کے برانڈز اپنی پروڈکٹ پر چاندی کے ورق کی سبزی خور سرٹیفیکیشن ظاہر کرتے ہیں۔
دکاندار سے پوچھیں: اگر آپ مقامی حلوائی کی دوکان سے میٹھا خرید رہے ہیں، تو ان سے ورق کی تیاری کے بارے میں پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ ایماندار دکاندار آپ کو وضاحت ضرور دیں گے۔
ورق کے بغیر میٹھے کا انتخاب: کچھ دکانیں بغیر چاندی کے ورق والے میٹھے بھی فروخت کرتی ہیں، جو ذائقے میں کم نہیں ہوتے۔
آج جب آپ اپنے پسندیدہ میٹھوں پر چمکتی ہوئی چاندی کا ورق دیکھیں، تو اس بات پر یقین رکھیں کہ یہ اب سبزی خوروں کے لیے بھی محفوظ اور مناسب ہے۔ ایف ایس ایس اے آئی کی ہدایات اور جدید تکنیکوں کی بدولت چاندی کے ورق نے اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے سبزی خوروں کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا ہے۔
لہٰذا، اگلی بار جب آپ کسی تہوار کی مٹھائی کھائیں، تو اس کے چمکتے ہوئے چاندی کے ورق کو بغیر کسی تشویش کے لطف اندوز ہوں، کیونکہ یہ چمک اب اخلاقی اور صحت کے معیار پر بھی پورا اترتی ہے۔