’قتل عام بند نہ ہوا تو حماس کو گھس کر ماریں گے‘: صدر ٹرمپ نے بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی
امریکی صدرٹرمپ نے ایک بار پھر حماس کو بڑی کارروائی کی دھمکی دے دی اور حماس پر اہلِ غزہ کے قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ قتل عام بند نہ ہوا تو حماس کو گھس کر مارنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔
امریکی نشریاتی ادارے سی این این کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو ٹروتھ سوشل پر اپنی ایک پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ “ اگر حماس غزہ میں لوگوں کو قتل کرتی رہی، جو کہ معاہدے کا حصہ نہیں تھا تو ہمارے پاس ان کے اندر جانے اور انہیں قتل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس معاملے پر آپ کی توجہ کا شکریہ۔“
صدر ٹرمپ کا یہ بیان جنگ بندی کے فوراً بعد ان کی کڑی زبان بندی کی عکاسی کرتا ہے حالانکہ ان کی انتظامیہ جنگ بندی کی عملداری کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔
ٹرمپ کی یہ سختی مشرق وسطیٰ میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے تین دن بعد سامنے آئی، جب مختلف رپورٹس موصول ہوئیں کہ حماس کے مسلح عناصر نے جنگ بندی کا فائدہ اٹھا کر غزہ پٹی میں جلدی سے دوبارہ کنٹرول مستحکم کرنے کی کوششیں کیں اور ایسے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جن پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزامات لگائے گئے۔
صدر نے واضح نہیں کیا کہ اس بیان میں ’ہم‘ سے مراد کون ہے اور وائٹ ہاؤس نے CNN کی وضاحت طلب کرنے والی درخواست کا فوری جواب نہیں دیا۔
اگرچہ ٹرمپ نے گزشتہ روز امریکی فوج کے براہِ راست مداخلت کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ”ہمیں امریکی فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اسرائیل کی مدد کریں گے“۔
بدھ کو سی این این کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی صدر نے کہا تھا کہ اگر حماس معاہدے کی پاسداری نہ کرے تو ”جنگ جیسے ہی میں ایک لفظ کہوں دوبارہ شروع ہو جائے گی۔“
اسرائیل نے بھی حماس پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، خاص طور پر ان لاشوں کی سست واپسی کے سلسلے میں جو ہلاک شدہ میزبانوں کی تھیں۔ ابتدائی طور پر ٹرمپ نے حماس کی جانب سے بعض گروہوں کے خلاف کاروائیوں کو معمولی قرار دیا تھا مگر تازہ مناظرات اور مبینہ عوامی فائرنگ کی ویڈیوز کی بنیاد پر شکوک و شبہات بڑھ گئے ہیں۔
صدر ٹرمپ نے ایک اور موقع پر کہا تھا کہ حماس کو بالا آخر ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا ”ہم انہیں بے ہتھیار کر دیں گے“ اور ٹیلی فونک گفتگو میں بتایا تھا کہ ”اسرائیل فوراً ان سڑکوں پر واپس آئے گا جیسے ہی میں ایک لفظ کہوں“۔
ٹرمپ کے بیانات نے علاقائی سیاسی و سیکیورٹی حساسیت کو بڑھا دیا ہے اور جنگ بندی کے نفاذ اور استحکام کے سلسلے میں تشویشوں کو جنم دیا ہے۔