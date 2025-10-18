ایک کھرب سورجوں والی کہکشاں جسے بنا دوربین کے دیکھنا ممکن ہے
کیا آپ نے کبھی پوری کہکشاں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے؟ اگرنہیں، تو اس اکتوبر کے آخر میں یہ نایاب موقع آپ کے لیے دستیاب ہے۔
اینڈرومیڈا کہکشاں، جسے میسیئر 31 (ایم 31) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اب آسمان میں آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کا سب سے قریبی بڑا ہمسایہ ہے اور زمین سے تقریباً 2.5 ملین نوری سال کی دوری پر واقع ہے۔
اینڈرومیڈا کہکشاں دیکھنے کے لیے بہترین وقت اکتوبر کے آخر میں ہے۔ یہ سورج غروب ہونے کے بعد مشرق افق سے طلوع ہوتی ہے، آدھی رات کے قریب عین اوپر پہنچ جاتی ہے اور صبح کے وقت شمال مغرب کی طرف بڑھتی ہے۔
اینڈرومیڈا کو تلاش کرنے کا طریقہ
کسیوپییا برج کی شناخت کریں: آسمان میں ”M“ یا ”W“ کی شکل والے ستاروں کو تلاش کریں، جو آدھی رات کے قریب عین اوپر نظر آتے ہیں۔
W یا M کو رہنما کے طور پر استعمال کریں: اس ”W“ کے بائیں تین ستارے ایک سیدھی لکیر بناتے ہیں، جس کے آخر میں روشن ستارہ شیڈار اینڈرومیڈا کہکشاں کی سمت کی رہنمائی کرتا ہے اور کہکشاں کی درست جگہ دکھاتا ہے
اندھیرے اور صاف آسمان میں، اینڈرومیڈا کہکشاں آنکھوں سے ایک مدھم، بیضوی دھبے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ دوربین یا چھوٹے دوربین ٹیلی اسکوپ کا استعمال کریں تو کہکشاں کے روشن مرکز اور اس کے اسپائرل بازوؤں کی تفصیلات بھی نظر آئیں گی۔
اینڈرومیڈا کی فوٹوگرافی
اینڈرومیڈا کہکشاں کو فلکیات کے شوقین اکثر فوٹوگرافی کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ سادہ موبائل فون بھی ٹیلی اسکوپ کی مدد سے کہکشاں کے مرکز اور اس کے بازوؤں کی شاندار تصاویر لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔
اسمارٹ فون سے فلکیاتی فوٹوگرافی
آج کل اسمارٹ فون کی مدد سے بھی کہکشاں اور نیبیولا کی شاندار تصاویر لی جا سکتی ہیں۔ بس ایک فون، ٹیلی اسکوپ اور سستا اسمارٹ فون اڈاپٹر درکار ہوتا ہے۔ اسمارٹ فون فلکیاتی فوٹوگرافی کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی اسے کر سکتا ہے۔ مختصر وقت میں کئی ہدفوں کو دیکھا اور تصویر کشی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہر رات ایک نیا تجربہ اور کچھ نیا دیکھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔
چھوٹے ایکسپوژر کے ذریعے، اس تصویر میں اینڈرومیڈا کے چھوٹے سیٹلائٹ کہکشاں ایم 32 اور بیضوی کہکشاں میسیئر 110 بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔
صاف آسمان اور تھوڑی سی تیاری کے ساتھ، آپ اینڈرومیڈا کہکشاں کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور کائنات کے اس حسین منظر کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔