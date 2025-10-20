لائیو ٹی وی  
پیر, اکتوبر 20, 2025  
26 Rabi Al-Akhar 1447  
شوہر نے لاٹری جیت کر لائیو اسٹریمر پر خرچ کر ڈالی، بیوی ہاتھ ملتی رہ گئی

بیوی طلاق کے لیے عدالت پہنچ گئی، سوشل میڈیا صارفین کا شوہر کی بے وفائی پر شدید ردعمل اظہار
ویب ڈیسک
شائع 20 اکتوبر 2025 02:01pm
لائف اسٹائل - دلچسپ

چین میں ایک شخص نے لاٹری جیتنے کے بعد اپنی قسمت بدلنے کے بجائے اپنی ازدواجی زندگی تباہ کر لی۔ اس شخص نے اپنے جیتے ہوئے کروڑوں روپے ایک لائیو اسٹریمر خاتون پر خرچ کر ڈالے، جس کے بعد اس کی بیوی نے طلاق کے لیے عدالت کا رخ کیا۔

چینی میڈیا رپورٹس کے مطابق شوہر نے 17 دسمبر کو 10.17 ملین یوان (تقریباً 1.4 ملین امریکی ڈالر) کا لاٹری جیک پاٹ جیتا تھا۔ ابتدا میں اس کی بیوی، یوان، اپنے شوہر کی خوش قسمتی پر بے حد خوش تھی۔ شوہر نے اسے بتایا کہ اب وہ جو چاہے خرید سکتی ہے اور ایک بینک کارڈ دیا جس میں 3 کروڑ 60 لاکھ روپے (تقریباً 4 لاکھ 20 ہزار ڈالر) موجود تھے۔

جلد ہی شوہر کی رویے میں تبدیلی آئی۔ وہ دن بھر جوا کھیلنے میں مصروف رہتا اور راتوں کو لائیو اسٹریمرز کو ٹپس دینے میں وقت گزارتا۔ ایک لائیو اسٹریمر کو اس نے 1.2 ملین یوان (تقریباً 168,000 امریکی ڈالر) کی ٹپ دی۔ اس کے بعد وہ اس لائیو اسٹریمر کے ساتھ ایک چار دن کا سفر کرنے گیا، جہاں یوان نے دونوں کو ریلوے اسٹیشن پر پکڑ لیا۔

یوان نے جب شوہر کے چیٹ ریکارڈز دیکھے تو پتہ چلا کہ وہ اس لائیو اسٹریمر کو ”ہنی“ کہہ کر پکارتا تھا اور خود کو ”ہببی“ کہتا تھا۔ اس کے علاوہ، شوہر نے بیوی کو جو بینک کارڈ دیا تھا وہ دراصل خالی تھا، جس کا اس نے اپنی بیوی سے جھوٹ بولا تھا۔

یوان نے شوہر سے کہا، ”تم نے مجھے ناحق ظلم کیا ہے، میں نے تمہارے لیے بہت محنت کی ہے۔ کیا تمہارا کوئی ضمیر نہیں ہے؟“ وہ کہتی ہے کہ ”اگر اس نے لاٹری نہ جیتی ہوتی تو شاید وہ کبھی میرے ساتھ یہ سب نہ کرتا۔“

شوہر نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ”سب پیسہ خرچ ہو چکا ہے، اب وہ مجھے طلاق دے چکی ہے، فیصلہ عدالت پر چھوڑ دو۔“

ایک وکیل نے کہا کہ اگر شوہر کی لائیو اسٹریمر کو اتنی زیادہ رقم دینا خاندان کی معمولی اخراجات سے زیادہ ہو، تو بیوی عدالت سے یہ رقم واپس لینے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔

یہ واقعہ چینی سوشل میڈیا پر بہت زیر بحث آیا ہے اور لوگوں نے اس شوہر کی بے وفائی اور بیوی کے ساتھ سلوک پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔

