پنڈی ٹیسٹ: دوسری اننگز میں پاکستان نے 4 وکٹوں پر 94 رنز بنالیے، پروٹیز پر 23 رنز کی برتری حاصل
راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان اور جنوبی افریقا کے درمیان دلچسپ مقابلہ ہوا، ٹیسٹ میچ کے تیسرے روز کھیل کے اختتام پر پاکستان نے چار وکٹوں پر 94 رنز بنالیے ہیں جبکہ پروٹیز پر 23 رنز کی برتری حاصل کرلی ہے۔
امام الحق، کپتان شان، عبداللہ شفیق اور سعود شکیل فلاپ رہے۔ بابراعظم 49 اور رضوان 23 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقا نےپہلی اننگز میں 404 رنز اسکور کیے۔
آخری وکٹ پر 98 رنز کی شراکت بنی۔ متوسوامی نے نواسی اور ربادا نے اکہتر رنز بنائے۔
جنوبی افریقا کی پہلی اننگز
جنوبی افریقا اور پاکستان کے درمیان جاری آخری ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افریقا کے ٹیل اینڈرز نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے باعث جنوبی افریقا کی ٹیم نے 404 رنز پر اپنی پہلی اننگز کا خاتمہ کیا اور پاکستان پر 71 رنز کی برتری حاصل کی۔
دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز کھیل کا آغاز ہوتے ہی پاکستان نے پہلے اوور میں کامیابی حاصل کر لی، جنوبی افریقا نے 185 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اننگز کا آغاز کیا تو آصف آفریدی کی چوتھی گیند پر کائل ویرین محمد رضوان کو کیچ تھما بیٹھے۔
بعد ازاں بلے باز ٹرسٹن اسٹبس 76 رنر بنا کر پویلین لوٹ گئے تھے اور ان کے بعد آنے والے نئے بیٹر سائمن ہارمر بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور محض 2 رنز بنا کر آصف آفریدی کا شکار بنے تھے۔
ڈیبیو کرنے والے آصف آفریدی نے پانچ وکٹیں حاصل کرکے پاکستان کی پوزیشن مستحکم کردی تھی تاہم سینوران متھوسامی نے کیریئر بیسٹ اننگز کھیل کر پاکستان کی میچ پر گرفت کمزور کردی تھی۔
دوسرا روز
گزشتہ روز پاکستان نے کھیل کے دوسرے دن اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز 259 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ سے کیا تو سعود شکیل 42 اور آغا سلمان 10 رنز کے ساتھ وکٹ پر موجود تھے، دونوں کھلاڑیوں نے ٹیم کا اسکور آگے بڑھایا اور سعود شکیل نے اپنی ففٹی مکمل کی۔
بعد ازاں سلمان علی آغا کچھ دیر مزاحمت دکھانے کے بعد 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے جبکہ ان کے جانے کے بعد سعود شکیل بھی زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکے اور 66 رنز بنا کر کیشو مہاراج کا شکار ہو گئے۔
شاہین آفریدی، ساجد خان اور آصف آفریدی بھی خاطر خواہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے اور تینوں کو کیشو مہاراج نے اپنا شکار بنایا جبکہ نعمان علی 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے کیشو مہاراج نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ 2 وکٹیں سائمن ہارمر اور ایک وکٹ کگیسو ربادا کے حصے میں آئی۔
جنوبی افریقی سپنر کیشو مہاراج نے پاکستان بیٹرز کو گھما دیا اور ان کی ایک نہ چلنے دی، انہوں نے 7 شکار کرکے پاکستان ٹیم کو بڑا سکور بنانے سے روک دیا، پاکستان ٹیم اپنے گزشتہ روز کے سکور میں صرف 74 رنز کا ہی اضافہ کر سکی۔
واضح رہے کہ لیفٹ آرم آف اسپنر کیشو مہاراج پاکستان کے خلاف 7 وکٹیں حاصل کرنے والے دوسرے جنوبی افریقی باؤلر بن گئے ہیں۔
قومی ٹیم کے پہلی اننگز میں آؤٹ ہونے کے بعد جنوبی افریقا کی جانب سے پہلی اننگز کا آغاز کپتان ایڈن مارکرم اور ریان ریکلٹن نے کیا تاہم ریاک ریکلٹن 22 کے مجموعی سکور پر 14 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
بعدازاں کپتان ایڈن مارکرم 32 رنز بناکر چلتے بنے، ٹونی ڈی زورزی نے 54 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ ڈیوالڈ بریوس بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔
پہلا روز
قبل ازیں پہلے روز راولپنڈی میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، گرین شرٹس کی جانب سے عبداللہ شفیق اور امام الحق نے اننگز کا آغاز کیا جو زیادہ اچھا نہ رہا اور 35 کے مجموعی سکور پر پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی، اوپنر امام الحق 17 رنز بنا کر آف سپنر ہارمر کی گیند پر کلین بولڈ ہو گئے۔
امام الحق کے بعد کپتان شان مسعود اور اوپنر عبداللہ شفیق نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور ٹیم کا سکور آگے بڑھایا، اس دوران دونوں نے اپنی نصف سنچریاں بھی مکمل کیں، بعدازاں عبداللہ شفیق 57 رنز بنا کر ہارمر کی گیند پر وکٹ گنوا بیٹھے۔
چوتھے نمبر پر آنے والے بابر اعظم پھر بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے اور جنوبی افریقہ کا ری ویو ضائع ہونے کے بعد مہاراج کی اگلی ہی گیند پر سلی مڈ آف پر کھڑے ٹونی ڈی زورزی نے شاندار کیچ لے کر انہیں پویلین کی راہ دکھا دی، وہ صرف 16 رنز سکور کر سکے۔
پاکستان کی پانچویں وکٹ 246 کے مجموعی سکو پر گری جب محمد رضوان 19 رنز بناکر پویلین لوٹ گئے بعدازاں کپتان شان مسعود ایک بار پھر سنچری مکمل نہ کر سکے اور 87 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے۔
جنوبی افریقا کی جانب سے کیشو مہاراج اور سمن ہارمر نے 2،2 جبکہ کگیسو ربادا نے ایک وکٹ حاصل کی۔
قبل ازیں ٹاس کے موقع پر قومی کپتان شان مسعود نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پچ تھوڑی سی خشک لگ رہی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کیسے کھیلے گی اور ہم نے یہاں کافی عرصے سے نہیں کھیلا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے بیٹنگ کریں۔
مہمان ٹیم کے کپتان ایڈن مارکرم کا کہنا تھا کہ ہم نے لاہور ٹیسٹ کی پہلی اننگز سے کافی سبق سیکھا ہے، دوسرے میچ میں ویان ملڈر اور سبرین کی جگہ مارکو جینسن اور کیشو مہاراج کو شامل کیا گیا ہے۔
پاکستانی اسکواڈ
پاکستان کی جانب سے ٹیم میں ایک کھلاڑی کی تبدیلی کی گئی ہے، فاسٹ باؤلر حسن علی کی جگہ آصف آفریدی کو ٹیم میں شامل کیا گیا جو آج اپنا ڈیبیو کر رہے ہیں، شاہین آفریدی نے آصف آفریدی کو ٹیسٹ کیپ دی، آصف آفریدی نے 39 سال 299 دن کی عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔
ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں میں کپتان شان مسعود، امام الحق، عبداللہ شفیق، بابر اعظم، سعود شکیل، محمد رضوان، سلمان علی آغا، شاہین شاہ آفریدی، نعمان علی، ساجد خان اور آصف آفریدی شامل ہیں۔
جنوبی افریقا ٹیم
جنوبی افریقی ٹیم کپتان ایڈن مارکرم، ریان ریکلٹن، ٹرسٹن سٹبس، ٹونی ڈی زورزی، ڈیوالڈ بریوس، کائل ویرائن، سمن ہارمر، مارکو جینسن، میتھو سامی، کیشو مہاراج اور کگیسو ربادا پر مشتمل ہے۔
پاکستان ٹیم مہمانوں کو کلین سویپ کرنے کیلئے پرعزم ہے، گرین شرٹس نے لاہور میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں پروٹیز کو 93 رنز سے شکست دیکر سیریز میں 0-1 کی برتری حاصل کر رکھی ہے۔