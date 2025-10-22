پاکستانی کرکٹر عامر جمال کی نومولود بیٹی انتقال کر گئی، کرکٹ کے حلقوں میں فضا سوگوار
پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عامر جمال نے اپنی نومولود بیٹی کے انتقال کی افسوس ناک خبر مداحوں کے ساتھ شیئر کی ہے، جس کے بعد کرکٹ برادری اور شائقین میں گہرے دکھ اور سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے۔
عامر جمال نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک جذباتی پوسٹ شیئر کی، جس میں وہ اپنی ننھی بیٹی کا ننھا سا ہاتھ تھامے دکھائی دے رہے ہیں۔
انہوں نے لکھا: ”اللہ کی طرف سےبھیجا گیا اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا گیا۔ میں تمہیں زیادہ دیر اپنے پاس نہیں رکھ سکا میری ننھی پری، بابا اور ماما تمہیں ہمیشہ یاد کریں گے۔ اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔“
یہ دل خراش پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی، اور ہزاروں مداحوں، کرکٹرز اور عوامی شخصیات نے عامر جمال اور ان کے اہلِ خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے بھی عامر جمال کی بیٹی کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ”اللہ تعالیٰ آپ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ ہم اس دکھ کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔“
پاکستانی کرکٹرز اور سابق کھلاڑیوں نے بھی عامر جمال کے لیے پیغامِ تعزیت بھیجے۔
سابق کپتان ثنا میر نے کہا کہ وہ اس غم میں عامر اور ان کی اہلیہ کے ساتھ دل سے شریک ہیں، اور دعاگو ہیں کہ اللہ انہیں صبر عطا کرے۔
سوشل میڈیا پر عام شائقینِ کرکٹ نے بھی عامر جمال کے لیے تعزیتی پیغامات لکھے۔
ایک صارف نے لکھا: ”یہ ناقابلِ تصور دکھ ہے، اللہ انہیں صبر دے اور ننھی جان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔“
عامر جمال کا تعارف
عامر جمال 5 جولائی 1996 کو منڈی بہاؤالدین، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ وہ دائیں ہاتھ سے تیز گیند باز اور بلے باز ہیں۔
انہوں نے 2022 میں انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ سے بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا، جہاں انہوں نے اپنے دباؤ میں بہترین کارکردگی دکھا کر سب کو متاثر کیا۔
وہ پاکستان سپر لیگ (PSL) میں پشاور زلمی کی نمائندگی کر چکے ہیں، اور اپنی جارحانہ بولنگ اور جذبے کی بدولت ابھرتے ہوئے آل راؤنڈر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔
شائقین کرکٹ نے دعا کی ہے کہ اللہ عامر جمال اور ان کے اہلِ خانہ کو اس سانحے پر صبر و حوصلہ عطا کرے۔