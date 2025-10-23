زیادہ یورک ایسڈ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے
زیادہ یورک ایسڈ، جسے ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں، عام طور پر گاؤٹ اور گردے کی پتھری سے جڑا ہوتا ہے۔ لیکن حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ آنکھوں کی صحت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔
یورک ایسڈ کی زیادتی جسم میں سوزش اور کرسٹل کے جمع ہونے کا سبب بن کر آنکھوں میں مختلف مسائل پیدا کر سکتی ہے۔
آنکھوں پر یورک ایسڈ کے اثرات
خشک آنکھیں: آنکھوں میں نمی کم ہو جاتی ہے، سرخی، جلن اور دھندلا دکھائی دینا شروع ہو سکتا ہے۔ طویل عرصے تک خشک آنکھیں قرنیہ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
آنکھوں میں کرسٹل : یورک ایسڈ کے کرسٹل لڈز، کونجکٹوا، قرنیہ یا اسکلرا میں جمع ہو کر سرخی، سوجن اور کبھی درد کا سبب بن سکتے ہیں۔
یوویائٹس : آنکھ کے اندر سوزش، روشنی سے حساسیت، دھندلا دیکھنا اور درد ہو سکتا ہے۔
گلوکومہ: اکثر بڑھتے ہوئے اندرونی آنکھ کے دباؤ کی وجہ سے آنکھ کے نرو کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔
ریٹینا کے مسائل: مسلسل زیادہ یورک ایسڈ سے ریٹینا کی خون کی نالیوں میں تبدیلی آسکتی ہے، جس سے بصارت متاثر ہو سکتی ہے۔
یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے آسان طریقے
ادویات: کچھ ادویات یورک ایسڈ کو کم کرنے اور کرسٹل بننے سے بچانے میں مدد کرتی ہیں۔
خوراک میں تبدیلی: سرخ گوشت، سمندری غذا، آرگن گوشت اور الکحل کم کریں۔ سبزیاں، گیہوں اور کم چکنائی والی ڈیری استعمال کریں۔
پانی زیادہ پئیں: پانی یورک ایسڈ کو جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔
صحت مند طرز زندگی: ورزش کریں، وزن کنٹرول کریں اور زیادہ شکر والے مشروبات سے پرہیز کریں۔
وقت پر یورک ایسڈ کی نگرانی کرنے اور مناسب اقدامات کرنے سے گلوکومہ، ریٹینا ڈیمیج اور دیگر آنکھوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، اور دل و گردے کی صحت بھی بہتر رہ سکتی ہے۔