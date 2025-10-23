لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, اکتوبر 23, 2025  
29 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

زیادہ یورک ایسڈ آپ کی بینائی کو متاثر کر سکتا ہے

یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟
ویب ڈیسک
شائع 23 اکتوبر 2025 02:43pm
لائف اسٹائل

زیادہ یورک ایسڈ، جسے ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں، عام طور پر گاؤٹ اور گردے کی پتھری سے جڑا ہوتا ہے۔ لیکن حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ یہ آنکھوں کی صحت پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔

یورک ایسڈ کی زیادتی جسم میں سوزش اور کرسٹل کے جمع ہونے کا سبب بن کر آنکھوں میں مختلف مسائل پیدا کر سکتی ہے۔

صرف کیلشیم نہیں، ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ غذائیں بھی ضروری ہیں

آنکھوں پر یورک ایسڈ کے اثرات

خشک آنکھیں: آنکھوں میں نمی کم ہو جاتی ہے، سرخی، جلن اور دھندلا دکھائی دینا شروع ہو سکتا ہے۔ طویل عرصے تک خشک آنکھیں قرنیہ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔

آنکھوں میں کرسٹل : یورک ایسڈ کے کرسٹل لڈز، کونجکٹوا، قرنیہ یا اسکلرا میں جمع ہو کر سرخی، سوجن اور کبھی درد کا سبب بن سکتے ہیں۔

یوویائٹس : آنکھ کے اندر سوزش، روشنی سے حساسیت، دھندلا دیکھنا اور درد ہو سکتا ہے۔

مٹھائیوں پر لگایا جانے والا چاندی کا ورق ’نان ویجیٹیرین‘ ہے؟

گلوکومہ: اکثر بڑھتے ہوئے اندرونی آنکھ کے دباؤ کی وجہ سے آنکھ کے نرو کو نقصان پہنچ سکتا ہے ۔

ریٹینا کے مسائل: مسلسل زیادہ یورک ایسڈ سے ریٹینا کی خون کی نالیوں میں تبدیلی آسکتی ہے، جس سے بصارت متاثر ہو سکتی ہے۔

AAJ News Whatsapp

یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے آسان طریقے

ادویات: کچھ ادویات یورک ایسڈ کو کم کرنے اور کرسٹل بننے سے بچانے میں مدد کرتی ہیں۔

خوراک میں تبدیلی: سرخ گوشت، سمندری غذا، آرگن گوشت اور الکحل کم کریں۔ سبزیاں، گیہوں اور کم چکنائی والی ڈیری استعمال کریں۔

پانی زیادہ پئیں: پانی یورک ایسڈ کو جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے۔

صحت مند طرز زندگی: ورزش کریں، وزن کنٹرول کریں اور زیادہ شکر والے مشروبات سے پرہیز کریں۔

وقت پر یورک ایسڈ کی نگرانی کرنے اور مناسب اقدامات کرنے سے گلوکومہ، ریٹینا ڈیمیج اور دیگر آنکھوں کے مسائل سے بچا جا سکتا ہے، اور دل و گردے کی صحت بھی بہتر رہ سکتی ہے۔

صحت

lifestyle

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین