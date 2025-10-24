لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 24, 2025  
01 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

’مودی ٹرمپ کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں‘، آسیان سمٹ میں آن لائن شرکت کے فیصلے پر اپوزیشن کی تنقید

لگتا ہے مودی کے ذہن میں بالی ووڈ کا پرانا گانا گردش کر رہا ہے: ’بچ کے رہنا رے بابا، بچ کے رہنا رے'، کانگریسی رہنما کا طنز
ویب ڈیسک
شائع 24 اکتوبر 2025 12:17pm
دنیا

بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کےآسیان سمٹ میں آن لائن شرکت کرنے کے فیصلے کو اپوزیشن کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ مودی دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنا کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جو اسی کانفرنس میں ذاتی طور پر شریک ہوں گے۔

کانگریس کے رہنما جے رام رمیش نے ایکس پر بیان میں نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’کچھ دنوں سے قیاس آرائی ہو رہی تھی کہ کیا وزیر اعظم مودی کوالالمپور سمٹ میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ اب لگتا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ مودی صدر ٹرمپ کا براہِ راست سامنا کرنے سے کتراتے ہیں، وہ اسی وجہ سے مصر میں ہونے والے غزہ امن سمٹ میں بھی نہیں گئے تھے‘۔

AAJ News Whatsapp

انہوں نے اسی بیان میں مودی پر مزاحیہ انداز میں طنز بھی کیا، لکھا ’لگتا ہے اُن کے ذہن میں بالی ووڈ کا وہ پرانا گانا گردش کر رہا ہے: ’بچ کے رہنا رے بابا، بچ کے رہنا رے‘۔

اپوزیشن کا الزام ہے کہ مودی کے کوالالمپور سمٹ اور غزہ کانفرنس میں شرکت سے انکار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ٹرمپ کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں۔

آسیان سمٹ؛ ملائیشیا

بھارتی وزیراعظم نے گزشتہ روز ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم کو آسیان کا سربراہ نامزد ہونے پر مبارکباد دی اور اسی بیان میں انہوں نے اس کانفرنس میں آن لائن شرکت کا ارادہ ظاہر کیا۔

رائٹرز کے مطابق بھارتی وزیراعظم اس اجلاس میں ذاتی طور پر شرکت کرنے والے تھے۔ دوسری جانب ملائشیا کے وزیر خارجہ نے بھی گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ٹرمپ 26 اکتوبر کو ملائیشیا کا دورہ کریں گے، جس سے بھارت میں قیاس آرائیاں بڑھ گئی تھیں کہ ان کی اور مودی کی ملاقات ہوسکتی ہے۔

جنوب مشرقی ایشیا کے رہنماؤں کا اجلاس 26 سے 28 اکتوبر تک ملائشیا کے دارالحکومت میں ہوگا۔ اس میں بلاک کے تمام 10 ارکان کے ساتھ چین، جاپان اور امریکا جیسے اہم تجارتی شراکت دار بھی شریک ہوں گے۔

Donald Trump

Narendra Modi

Indian Government

President Donald Trump

ASEAN Summit

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین