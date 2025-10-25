لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 25, 2025  
02 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

روس، امریکا اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی حل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، کیرل دیمتریف

ٹرمپ اور پیوٹن کی خفیہ ملاقات کی تیاری، روسی ایلچی امریکا میں موجود
ویب ڈیسک
شائع 25 اکتوبر 2025 08:56am
دنیا

امریکا اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کی خفیہ سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں، جن کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان ممکنہ ملاقات کی راہ ہموار کرنا ہے۔

بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی ”رائٹرز“ کے مطابق روسی صدر پیوٹن کے خصوصی ایلچی کیرل دیمتریف اس وقت امریکا میں موجود ہیں، جہاں وہ آج صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے میامی میں ملاقات کریں گے۔ روسی ایلچی کے مطابق امریکا اور روس کے درمیان بیک ڈور بات چیت جاری ہے اور جلد دونوں رہنماؤں کی ملاقات متوقع ہے۔

کیرل دیمتریف نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ ”روس، امریکا اور یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی حل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔“ ان کا کہنا تھا کہ دونوں صدور کی ملاقات منسوخ نہیں ہوئی بلکہ صرف مؤخر کی گئی ہے، اور جلد مناسب وقت پر یہ ملاقات ممکن ہو جائے گی۔

دیمتریف کے مطابق امریکی پابندیاں روس پر اثرانداز ہونے کے بجائے امریکا کو ہی نقصان پہنچائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نئی پابندیاں امریکی معیشت پر الٹا اثر ڈالیں گی۔ ان کے مطابق، ”ان پابندیوں سے امریکا میں تیل اور پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔“

AAJ News Whatsapp

یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہنگری میں صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے تاکہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے پر پیشرفت ہو سکے۔ تاہم روس کی جانب سے فوری جنگ بندی سے انکار کے باعث ملاقات مؤخر کر دی گئی۔

کیرل دیمتریف نے بتایا کہ روس، امریکا اور یورپی ممالک یوکرین کے موجودہ محاذی خطوط کے مطابق ایک عارضی جنگ بندی منصوبے پر بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یوکرینی صدر زیلنسکی کے مؤقف میں نرمی کو ایک مثبت اشارہ قرار دیا اور کہا کہ ”زیلنسکی کا یہ تسلیم کرنا کہ جنگ بندی موجودہ سرحدی لائنوں پر ہو سکتی ہے، ایک بڑا سفارتی قدم ہے۔“

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق امریکا روس کے ساتھ رابطے میں ہے لیکن روسی جارحیت ختم کیے بغیر کسی مکمل معاہدے کا امکان کم ہے۔

روس نے فروری 2022 میں یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد سے ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور مغربی ممالک نے روس پر سخت معاشی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔

Ukrainian president

Volodymyr Zelenskyy

Russia Ukraine War

President Donald Trump

Russian President Vladimir Putin

Steve Witkoff

US sanctions on Russia

Kirill Dmitriev

Miami Meeting

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین