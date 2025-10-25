لائیو ٹی وی  
لاہور میں پاکستان کا پہلا ’ایپل‘ ریٹیل اسٹور کھلنے کو تیار

اسٹور آئی فون، میک بک، آئی پیڈ، ایپل واچ سمیت تمام مصنوعات کے لیے ایک مستند اور براہِ راست خریداری کا مرکز ہوگا۔
ویب ڈیسک
شائع 25 اکتوبر 2025 02:02pm
ٹیکنالوجی

ایئر لنک کمیونیکیشن نے 2025 کے آخر تک پاکستان کا ’پہلا ایپل ریٹیل اسٹور‘ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ اسٹور لاہور کے ڈولمن مال میں قائم کیا جائے گا

پاکستان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ٹیک کمپنی ایئر لنک کمیونیکیشن نے لاہور کے ڈولمن مال میں ملک کا پہلا آفیشل ’ایپل‘ ریٹیل اسٹور کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق یہ اسٹور رواں سال کے آخر تک کھول دیا جائے گا۔

لاہور کے ڈولمن مال میں کھلنے والا یہ اسٹور ’ایپل‘ کی آئی فون، میک بک، آئی پیڈ، ایپل واچ سمیت تمام مصنوعات کے لیے ایک مستند اور براہِ راست خریداری کا مرکز ہوگا۔

ٹیک ویب سائٹ پرو پاکستانی کے مطابق ایئر لنک ایک اور موبائل فون برانڈ کو مقامی مینوفیکچرنگ اور ڈسٹری بیوشن نیٹ ورک میں شامل کرنے پر کام کر رہی ہے، تاہم حتمی معاہدہ تاحال نہیں ہوا۔

ماہرین کے مطابق پاکستان میں ایپل کا آفیشل اسٹور کھلنے سے مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی آنے کا امکان ہے کیونکہ اب صارفین کو اصل ڈسٹری بیوٹرز کے ذریعے خریداری کی سہولت ملے گی۔

یہ اقدام پاکستان کے ٹیکنالوجی ریٹیل سیکٹر میں بین الاقوامی معیار کی نئی راہیں کھولنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔

