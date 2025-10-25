بھارت میں آسٹریلوی خاتون ورلڈ کپ کھلاڑیوں سے مبینہ دست درازی، ملزم گرفتار
بھارت میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ سے قبل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں آسٹریلیا کی دو خواتین کرکٹرز کو ریاست مدھیہ پردیش کے شہر انڈور میں مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا۔ پولیس کے مطابق، یہ واقعہ جمعرات کی صبح اس وقت پیش آیا جب دونوں کھلاڑی اپنے ہوٹل سے کیفے کی جانب پیدل جا رہی تھیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ایک موٹر سائیکل سوار شخص نے کھلاڑیوں کا پیچھا کیا اور مبینہ طور پر نامناسب انداز میں انہیں چھوا، جس کے بعد وہ فرار ہوگیا۔ کھلاڑیوں نے فوراً ایس او ایس الرٹ بھیجا اور اپنی ٹیم کے سیکیورٹی منیجر ڈینی سمنز کو اطلاع دی۔
سیکیورٹی منیجر کی شکایت پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایم آئی جی تھانے میں مقدمہ درج کیا اور ملزم عقیل خان کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق، واقعہ خجرانہ روڈ کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ ایک راہگیر نے ملزم کی موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کیا، جس کی مدد سے اسے حراست میں لیا گیا۔
پولیس افسر ندھی راگھونشی کے مطابق، ملزم کے خلاف اس سے قبل بھی متعدد مجرمانہ مقدمات درج ہیں۔
اس واقعے میں اس پر بھارتیہ نیائے سنہیتا (BNS) کی دفعات 74 (خواتین کی عزت مجروح کرنے کے لیے طاقت کا استعمال) اور 78 (تعاقب کرنا) کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا ہے۔
ایڈیشنل کمشنر آف پولیس ہیمانی مشرا نے متاثرہ کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور ان کے بیانات ریکارڈ کیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے جبکہ آسٹریلوی ٹیم کے قیام پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔