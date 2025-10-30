اے آئی کا تخلیق کردہ ’گروکی پیڈیا‘ اصل وکیپیڈیا سے بہتر کیسے؟
آن لائن معلومات کی دنیا میں ایک نیا انقلاب آ گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت اب صرف ٹیکنالوجی کی بحث نہیں رہی، بلکہ علم کی دنیا کو بھی بدل رہی ہے۔ ایلون مسک نے ”گروکی پیڈیا“کے ذریعے یہ دکھا دیا ہے کہ مستقبل میں انسائیکلوپیڈیاز کس طرح اے آئی کی طاقت سے تیز، خودکار اور زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، جہاں انسانی مدد معلومات کی درستگی کو بڑھانے کے لیے معاون ہوگی۔
ایلون مسک نے اپنی کمپنی ایکس اے آئی کے ذریعے ایک نیا آن لائن انسائیکلوپیڈیا، گروکی پیڈیا، باضابطہ طور پر لانچ کر دیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم وکیپیڈیا کا براہِ راست حریف سمجھا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وکیپیڈیا میں مضامین ہزاروں رضاکار انسانوں کے ذریعے لکھے اور ایڈٹ کیے جاتے ہیں، جبکہ گروکی پیڈیا کے مضامین براہِ راست گروک اے آئی ماڈل کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔
گروکی پیڈیا میں تقریباً 9,000 مضامین موجود ہیں جو گروک کے بڑے لینگویج ماڈل کی طاقت پر مبنی ہیں۔ ایکس اے آئی کے مطابق اس کا مقصد گروکی پیڈیا کو اوپن سورس بنانا اور موجودہ پلیٹ فارمز کے مقابلے میں زیادہ ”صحیح اور قابل اعتماد“ بنانا ہے۔ مسک کے مطابق یہ پروجیکٹ وکیپیڈیا کا ایک آزاد اور غیر جانب دار متبادل فراہم کرتا ہے، تاکہ انسانی ایڈیٹرز کی وجہ سے پیدا ہونے والے نظریاتی جھکاؤ کو ختم کیا جا سکے۔
اگرچہ گروکی پیڈیا بہت حد تک خودکار ہے، اس میں انسانی مداخلت کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے۔ صارفین براہِ راست مضامین کو ایڈٹ نہیں کر سکتے، لیکن وہ تجاویز بھیج سکتے ہیں یا غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں تاکہ ماڈل وقت کے ساتھ اپنی معلومات کو بہتر بنا سکے۔ ایکس اے آئی اس نظام کو ”ہیومن اِن دی لُوپ“ ماڈل کہتا ہے، جس میں انسانی فیڈبیک کی مدد سے درستگی بڑھائی جاتی ہے۔
ہر مضمون اے آئی کے ذریعے خود تیار، برقرار اور وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔ ہر صفحے پر ایک ”فیکٹ چیکڈ بائی گروک“ ٹائم اسٹیمپ بھی شامل ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ مواد کو آخری بار کب جانچا گیا تھا۔ یہ وکیپیڈیا کے کمیونٹی ڈرائیون ریویو عمل کے مقابلے میں زیادہ خودکار طریقہ کار ہے، جس پر مسک اکثر تنقید کرتے رہے ہیں۔
یہ بھی قابل ذکر ہے کہ گروک ماڈل کی تربیت میں پہلے ہی انسانی تاثرات شامل ہیں۔ گروک 4 ماڈل تیار کرتے وقت عوام کو مدعو کیا گیا تھا کہ وہ ماڈل کو حقیقی دنیا کی گفتگو اور فیڈبیک کے ذریعے تربیت دیں، اور یہی معلومات اب گروکی پیڈیا کی بنیاد بن رہی ہیں۔
مختصراً، صارفین گروک کی تعلیم میں معیار کنٹرول کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اے آئی انسانی تصحیح کی بنیاد پر خود اپنے مضامین کو بہتر اور اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ مسک کا کہنا ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام گروکی پیڈیا کو تیزی سے ترقی دینے کے ساتھ ساتھ قابل اعتماد بھی بنائے گا۔
تاہم، گروکی پیڈیا پر اے آئی پر بھاری انحصار کے باعث درستگی اور تعصب کے حوالے سے سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ناقدین نے سیاسی موضوعات پر کچھ مضامین میں جھکاؤ اور حقائق کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہ پلیٹ فارم نظریاتی جھکاؤ کو کم رکھنے کا دعوی کرتا ہے اور اوپن سورس بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے معلومات تیز، جدید اور زیادہ خودکار انداز میں فراہم کی جاتی ہیں۔