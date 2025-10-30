Aaj News

ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی کے شواہد نہیں ملے، تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ تیار

3 رکنی انکوائری کمیٹی نے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی، ذرائع
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 30 اکتوبر 2025 05:17pm
جرائم

اسلام آباد میں ایس پی عدیل اکبر کی موت کے معاملے نے ایک معمہ اختیار کر لیا ہے، جس کی تحقیقات تین رکنی انکوائری کمیٹی نے مکمل کر کے رپورٹ کو حتمی شکل دے دی ہے۔

کمیٹی کی سربراہی ڈی آئی جی ہارون جوئیہ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایس پی عدیل اکبر کے وائرلیس آپریٹر، ڈرائیور اور دیگر متعلقہ اسٹاف کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے ماہر نفسیات سے بھی رائے حاصل کی تاکہ واقعے کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا سکے۔

پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق عدیل اکبر کی موت چہرے پر لگنے والی گولی کے باعث ہوئی اور کمیٹی کو خودکشی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔

رپورٹس کے مطابق ایس پی عدیل اکبر نے اپنی صحت کے سلسلے میں دو مرتبہ ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا، جو واقعے کے پس منظر کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئی۔

انکوائری کمیٹی اپنی حتمی رپورٹ آج آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کو پیش کرے گی، جو بعد ازاں اپنی سفارشات وزیرداخلہ کو پیش کریں گے، تاکہ معاملے میں آئندہ کارروائی کے لیے واضح رہنمائی فراہم ہو سکے۔

