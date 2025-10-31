سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑا اضافہ، فی تولہ قیمت کتنی ہو گئی؟
عالمی مارکیٹ میں بھی 53 ڈالر کے اضافے سے فی اونس سونا 4018 ڈالر پر پہنچ گیا
ملک بھر میں سونے کی قیمت ایک روز کمی کے بعد پھر بڑا اضافہ ، آج فی تولہ سونا 3500 روپے مہنگا ہو گیا۔
آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونا 5 ہزار 300 روپے کے اضافے سے 4 لاکھ 24 ہزار 162 روپے پر پہنچ گیا،
مقامی صراف مارکیٹ میں 10 گرام سونے کی قیمت بھی 4 ہزار 544 روپے کے اضافے سے 3 لاکھ 63 ہزار 650 روپے ہوگئی۔
عالمی مارکیٹ میں بھی 53 ڈالر کے اضافے سے فی اونس سونا 4018 ڈالر پر پہنچ گیا ہے۔
دوسری جانب 158 روپے کے اضافے سے فی تولہ چاندی کی قیمت 5 ہزار 192 روپے پرپہنچ گئی۔
