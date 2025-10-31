کرکٹ کے میدان میں پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے

کرکٹ کے میدان میں پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے
ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ 2025 کا مکمل شیڈول جاری کر دیا ہے۔
ایونٹ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہورہا ہے جو 14 سے 23 نومبر تک جاری رہے گا۔ افتتاحی میچ 14 نومبر کو پاکستان اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 16 نومبر کو مدمقابل آئیں گی۔
ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر آٹھ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں، جس میں پانچ ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک، پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کی ’اے‘ ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ہانگ کانگ، عمان اور متحدہ عرب امارات اپنی قومی ٹیموں کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔
اے سی سی کی جانب سے جاری گروپ بندی کے مطابق گروپ اے میں افغانستان، بنگلا دیش، ہانگ کانگ اور سری لنکا شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں بھارت، عمان، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی ٹیمیں شامل ہوں گی۔
ایونٹ میں 14 سے 19 نومبر تک روزانہ دو میچ کھیلے جائیں گے، سیمی فائنل 21 نومبر اور فائنل 23 نومبر کو کھیلا جائے گا۔
ماضی میں یہ ایونٹ ’اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ‘ کے نام سے کھیلا جاتا تھا، جو اب ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔
2013 سے شروع ہونے والے اس مقابلے کے چھ ایڈیشن منعقد ہو چکے ہیں، جن میں پاکستان اور سری لنکا دو، دو بار فاتح رہ چکے ہیں، جب کہ بھارت اور افغانستان نے ایک ایک بار ٹائٹل اپنے نام کیا۔
گزشتہ ایڈیشن 2024 میں عمان میں ہوا تھا، جس میں افغانستان نے سری لنکا کو سات وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی جیتی تھی۔