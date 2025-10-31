دوسرا ٹی ٹوئنٹی: جنوبی افریقہ کا پاکستان کو جیت کے لیے 111 رنز کا ہدف
لاہور میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت کے لیے 111 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔
آج کے میچ میں پاکستانی بولز کے سامنے جنوبی افریقی بلے باز زیادہ دیر نہ ٹک سکے جس کے نتیجے میں پوری پروٹیز ٹیم 110 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔
آج کے میچ کے لیے پاکستان کی پلئینگ الیون میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ شاہین آفریدی کی جگہ سلمان مرزا کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
جنوبی افریقا کے 7 بلے باز ڈبل رنز بھی اسکور نہ کرسکے۔ پروٹیز صرف ڈیوالڈ بریوس 25 اور ڈونون فریرا 15رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔
اس کے علاوہ کاربن بوش نے 11 اور بارٹ مین نے 12 رنز بنائے۔
پاکستان کی طرف سے فہیم اشرف نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نسیم شاہ نے 2 اور ابرار احمد کے حصے میں ایک وکٹ آئی۔
خیال رہے کہ راولپنڈی میں جنوبی افریقا نے پہلے ٹی20 میچ میں پاکستان کو 55 رنز سے شکست دے کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کی تھی۔