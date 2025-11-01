فیصلہ کن ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان کا شاندار آغاز، جنوبی افریقا کے 5 کھلاڑی آؤٹ

جنوبی افریقا کی پلیئنگ الیون میں تین تبدیلیاں ہوئی ہیں۔
شائع 01 نومبر 2025 09:01pm
پاکستان نے تیسرے اور فیصلہ کن ٹی ٹوئنٹی میچ میں شاندار آغاز کیا ہے، قومی ٹیم کے فاسٹ بولرز نے جنوبی افریقا کے پانچ کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا ہے۔

آج کے میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

لاہور میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔

پاکستان کی پلیئنگ الیون میں 2 تبدیلیاں کی گئی ہیں، نسیم شاہ اور ابرار احمد کو باہر کیا گیا جبکہ ان کی جگہ شاہین آفریدی اور عثمان طارق شامل ہیں۔ عثمان طارق آج ڈیبیو کررہے ہیں۔

قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی نے 1 اوور میں 2 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ایک وکٹ محمد نواز نے حاصل کی جبکہ ایک وکٹ ڈیبیو کرنے والے اسپنر عثمان طارق کے حصے میں آئی۔

