بھارتی صنفی امتیاز: کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی خواتین کو مردوں سے کم انعام
آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا فائنل بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان 2 نومبر 2025 کو کھیلا گیا۔ بی سی سی آئی نے ویمنز ورلڈ کپ جیتنے والی بھارتی ٹیم کے لیے 51 کروڑ بھارتی روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ یہ رقم آئی سی سی کی جانب سے دیے گئے تقریباً 40 کروڑ روپے کے انعام کے علاوہ ہے، تو کل ملا کر ٹیم کو زبردست انعامی رقم ملنے والی ہے۔
بھارت نے 2025 کا آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ فائنل ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں ٹیم انڈیا نے جنوبی افریقہ کو 52 رنز سے ہرایا اور پہلی بار ورلڈ چیمپئن بن گئی۔
بی سی سی آئی کے سیکریٹری دیوجیت سائیکیا نے بتایا کہ یہ 51 کروڑ بھارتی روپے کی رقم پوری ٹیم، کوچز اور سپورٹ اسٹاف میں تقسیم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے 1983 میں کپل دیو نے مردوں کی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوا کر ایک نئے دور کی شروعات کی تھی، ویسے ہی آج خواتین ٹیم نے وہی جوش اور جذبہ واپس لے آیا ہے۔
ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ خواتین ٹیم کو ملنے والا انعام مردوں کی ٹیم کے پچھلے سال کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ انعام سے تقریباً آدھا ہے۔
فائنل میں شفالی ورما نے شاندار بیٹنگ اور بولنگ سے سب کو متاثر کیا اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا، جبکہ دپتی شرما نے پورے ٹورنامنٹ میں زبردست کارکردگی دکھاتے ہوئے پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ جیتا۔ انہوں نے 215 رنز بنائے اور 22 وکٹیں حاصل کیں، جن میں فائنل میں نصف سنچری اور پانچ وکٹیں شامل تھیں۔
دیوجیت سائیکیا نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی خواتین ٹیم نے جب سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ہرایا تھا، تب ہی سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ خواتین کرکٹ اب ایک نئے لیول پر پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تبدیلیوں، جیسے خواتین کھلاڑیوں کو مرد کھلاڑیوں کے برابر تنخواہیں ملنا اور انعامی رقم میں اضافہ، خواتین کرکٹ کے لیے بہت مثبت اقدام ثابت ہو رہے ہیں۔