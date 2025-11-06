سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
عالمی مارکیٹ میں تیزی کے باعث پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
سونے کی مقامی اور عالمی مارکیٹوں میں نمایاں تیزی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 3700 روپے مہنگا ہو کر 4 لاکھ 23 ہزار 62 روپے کا ہوگیا۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر کی صرافہ مارکیٹوں میں جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔
پاکستان میں فی تولہ سونا 3700 روپے اضافے کے بعد 4 لاکھ 23 ہزار 62 روپے کا ہوگیا ہے۔
اسی طرح 10 گرام سونا 3122 روپے مہنگا ہو کر 3 لاکھ 62 ہزار 707 روپے میں فروخت ہورہا ہے۔
پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں عالمی مارکیٹ میں تیزی کے باعث اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونا 37 ڈالر اضافے کے ساتھ 4007 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا ہے۔
سونا
Gold prices
gold market
Gold rates Pakistan
سونے کی قیمت
مزید خبریں
قومی بچت اسکیموں کے منافع میں تبدیلی، کس کو فائدہ ہوگا اور کس کو نقصان؟
آئی ایم ایف نے حکومت کو نئے این ایف سی ایوارڈ سے متعلق کیا تجویز دی؟
کرپٹو کرنسی کی عالمی مارکیٹ کریش، بٹ کوئن سمیت دیگر کرنسیوں نے قدر کھو دی
سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کی بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
پاکستان میں سونا آج بھی ہزاروں روپے سستا، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟
تربیلا ڈیم کی مٹی میں 636 ارب ڈالر مالیت کا سونا دریافت
مقبول ترین