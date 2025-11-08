فی تولہ سونے کی قیمت میں کمی، کتنا سستا ہوا؟

10 گرام سونے کی قیمت تین لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو ترانوے روپے ہوگئی
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 08 نومبر 2025 04:06pm
کاروبار

پاکستان میں سونا مزید سستا ہوگیا۔ فی تولہ سونا 600 روپے کمی کے بعد 4 لاکھ 22 ہزار 462 روپے کا ہوگیا۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونا 514 روپے کمی کے ساتھ 3 لاکھ 62 ہزار 193 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔

عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

