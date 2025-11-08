فی تولہ سونے کی قیمت میں کمی، کتنا سستا ہوا؟
10 گرام سونے کی قیمت تین لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو ترانوے روپے ہوگئی
پاکستان میں سونا مزید سستا ہوگیا۔ فی تولہ سونا 600 روپے کمی کے بعد 4 لاکھ 22 ہزار 462 روپے کا ہوگیا۔
آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونا 514 روپے کمی کے ساتھ 3 لاکھ 62 ہزار 193 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔
عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔
