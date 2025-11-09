ہانگ کانگ سکسز: سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان فائنل میں پہنچ گیا

سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو ایک رن سے شکست، خواجہ نافع کی صرف 14 گیندوں پر شاندار نصف سنچری
ویب ڈیسک
شائع 09 نومبر 2025 10:24am
کھیل

ہانگ کانگ سکسز کے سیمی فائنل میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا کو ایک رن سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ خواجہ نافع کی 14 گیندوں پر جارحانہ نصف سنچری نے ٹیم کی کامیابی میں مرکزی کردار ادا کیا۔

ہانگ کانگ سکسز کے سیمی فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز اسکور کیے۔

جنوبی افریقا کو 7 وکٹوں سے شکست: پاکستان نے پہلی بار ہوم ون ڈے سیریز اپنے نام کرلی 780 85

اوپنر خواجہ نافع نے صرف 14 گیندوں پر 50 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی، جس میں چھکے اور چوکے شامل تھے۔

AAJ News Whatsapp

جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم نے ہدف کے تعاقب میں بھرپور کوشش کی لیکن مقررہ اوورز میں 120 رنز ہی بنا سکی، یوں پاکستان نے ایک رن سے کامیابی حاصل کی اور فائنل میں جگہ بنا لی۔

encounter

Hong Kong Sixes

final after thrilling

Pakistan reaches

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین