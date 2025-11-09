’سنیتا آہوجا نے بہت سہہ لیا، مجھے سچی لگتی ہیں‘، راکھی ساونت کا دعویٰ
بالی وُڈ کی بولڈ اور بے باک اداکارہ راکھی ساونت نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سنیتا آہوجا کی بے باکی اور صاف گوئی کی بہت تعریف کرتی ہیں۔ ان کے مطابق سنیتا جی کی شخصیت باادب، صاف گو اور دل کی بات کرنے والی ہے اور یہی چیز انہیں منفرد بناتی ہے۔
راکھی ساونت اکثر میڈیا میں اپنی کھلی زبان اور ایماندارانہ بیانات کے لیے مشہور ہیں۔ حال ہی میں بال وڈ ببل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے گووندا کی بیوی سنیتا آہوجا کے بارے میں دلچسپ باتیں کی ہیں۔
راکھی ساونت نے سنیتا آہوجا کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ، ’اگر میرے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو بولڈ اور بے باک ہے، تو وہ سنیتا جی ہیں۔ مجھے سنیتا جی بہت پسند ہیں۔‘
انہوں نے مزید کہا کہ سنیتا کی شخصیت ٹھنڈی، پُرسکون اور صاف گوئی کی علامت ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سنیتا آہوجا کے ویلاگز دیکھتی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، ’ہاں، میں گووندا جی کی بیوی سنیتا کے ویلاگز دیکھتی ہوں۔ وہ بات کرتی ہیں، بولتی ہیں اور دل کی سناتی ہیں۔ سب کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہیں۔ ان کے اندر کی روح کبھی مرتی نہیں، وہ ہمیشہ بولتی رہتی ہیں۔ میں سنیتا جی کو سلام کرتی ہوں۔‘
راکھی ساونت سے گوونداکے افیئر کی افواہوں کے بارے میں بھی سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا، ’میں نے بھائی سے کئی بار ملاقات کی ہے، ان کے ساتھ کئی گانے بھی کیے۔ کئی شو میں بھی ملی، مگر وہ کبھی میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ حالانکہ میں پورے بولی وڈ کی جان ہوں اور سب مجھے کاپی کرتے ہیں۔‘