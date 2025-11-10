پاکستان میں سونا پھر ہزاروں روپے مہنگا، فی تولہ قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 74ڈالر کے بڑے اضافے سے 4 ہزار 75 ڈالر کی سطح پر آگئی
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
اپ ڈیٹ 10 نومبر 2025 01:05pm
کاروبار

عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوگیا۔

صرافہ مارکیٹ ایسوسی ایشن کے مطابق مطابق 24 قیراط فی تولہ سونا 7 ہزار 400 روپے بڑھ کر 4 لاکھ 29 ہزار 862 روپے کا ہوگیا ہے۔

اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 6 ہزار 337 روپے اضافہ ہوا جس کے بعد نئی قیمت 3 لاکھ 68 ہزار 530 روپے مقرر ہوگئی۔

عالمی مارکیٹ میں بھی بڑی تیزی دیکھی گئی، جہاں فی اونس سونا 74 ڈالر بڑھ کر 4 ہزار 75 ڈالر کا ہو گیا ہے۔

صرافہ ڈیلرز کے مطابق ڈالر کی قدر، غیر یقینی معاشی حالات اور عالمی طلب میں اضافے نے سونے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری رکھا ہوا ہے۔

