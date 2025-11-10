Senator Ali Zafar | Opposes 27th Amendment, Vows Protest Over Presidential Immunity - Pakistan news

Senator Ali Zafar | Opposes 27th Amendment, Vows Protest Over Presidential Immunity - Pakistan news
Published 10 Nov, 2025 01:30pm
ویڈیوز
Senator Ali Zafar | Opposes 27th Amendment, Vows Protest Over Presidential Immunity - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین