ایران: شہید سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی 9 جولائی کو تدفین، چھ روزہ الوداعی تقریبات کا اعلان

علی خامنہ ای کو مشہد میں امام رضا کے روضے میں سپردِ خاک کر دیا جائے گا: ایرانی سرکاری میڈیا
ویب ڈیسک
شائع 13 جون 2026 05:26pm
دنیا

ایران نے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی تدفین اور آخری رسومات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ علی خامنہ ای 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے، جس کے بعد سے مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے اور پاکستان کی ثالثی میں امن کی کوششیں جاری ہیں۔

ایرانی حکومت نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ سابق سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی آخری رسومات 4 جولائی سے 9 جولائی تک مختلف مراحل میں منعقد کی جائیں گی۔

رپورٹ کے مطابق 4 اور 5 جولائی کو دارالحکومت تہران میں الوداعی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جہاں عوام اور سرکاری شخصیات کی جانب سے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا جائے گا۔

اس کے بعد 6 جولائی کو تہران میں باضابطہ جنازے کی تقریبات منعقد ہوں گی، جب کہ 7 جولائی کو ایران کے مقدس شہر قُم میں بھی تعزیتی اور مذہبی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔

سرکاری میڈیا کے مطابق 9 جولائی کو مشہد میں جنازے کی مرکزی تقریب کے بعد علی خامنہ ای کو امام رضا کے روضے میں سپردِ خاک کر دیا جائے گا۔

واضح رہے کہ علی خامنہ ای 28 فروری کو امریکا اور اسرائیل کے ایران پر حملے میں شہید ہوئے تھے۔ ان حملوں میں ایران کے کئی اعلیٰ فوجی کمانڈرز اور حکومتی عہدیدار بھی جاں بحق ہوئے تھے۔

علی خامنہ ای تقریباً 37 برس تک ایران کے سپریم لیڈر رہے اور ملک کے سیاسی، مذہبی اور سیکیورٹی معاملات میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے۔ ان کی شہادت کے بعد ایران کی سپریم کونسل نے ان کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہ ای کو سپریم لیڈر مقرر کیا تھا۔

United States Iran Ali Khamenei Iran Israel War US attack on Iran Mojtaba Khamenei
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین