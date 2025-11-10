سیکیورٹی فورسز نے کیڈٹ کالج وانا پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنادیا، 2 خوارج ہلاک
سیکیورٹی فورسز نے بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان کے خوارجیوں کی آرمی پبلک اسکول (اے پی ایس) پشاور جیسا سانحہ دہرانے کی کوشش ناکام بنادی، خیبرپختونخوا کے ضلع جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں نے کیڈٹ کالج وانا پر حملہ کردیا اور بارود سے بھری گاڑی کالج کے مرکزی دروازے سے ٹکرادی، سیکیورٹی فوارسز کی جوابی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر) کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے خوارجیوں نے جنوبی وزیرستان کے علاوہ وانا میں واقع کیڈٹ کالج وانا پر ایک بزدلانہ اور دہشت گردانہ حملہ کیا، حملہ آوروں نے کالج کی بیرونی سیکیورٹی سرحد کو توڑنے کی کوشش کی تاہم ہماری چوکس اور پختہ کارروائی نے ان کے مذموم عزائم کو فوری طور پر ناکام بنا دیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی مرکزی داخلی دروازے سے ٹکرا دی، جس کے نتیجے میں مین گیٹ اور ملحقہ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اندر گھُسنے والے حملہ آوروں کا مؤثر جواب دیا، آپریشن کے دوران 2 خوارج ہلاک ہوگئے تاہم 3 خوارج کالج کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، جنہیں کالج کے انتظامی بلاک میں گھیر لیا گیا، جن کے خلاف محاصرہ کرکے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔
ترجمان پاک فوج نے کہا کہ بھارتی حمایت یافتہ خوارج نے ایک بار پھر 2014 کی آرمی پبلک اسکول پشاور جیسی دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائی کو دہرانے کی کوشش کی، واردات کا مقصد نوجوان نسل میں خوف و ہراس پھیلانا ہے، خصوصاً اُن طالب علموں میں جو قبائلی علاقوں میں معیاری تعلیم حاصل کر کے اپنے اور اپنے معاشروں کا مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آئی ایس پی آر کے مطابق کالج کے اندر چھپے خوارج اپنے آقاؤں اور ہینڈلرز سے افغانستان سے رابطے میں ہیں اور انہیں ہدایات مل رہی ہیں، یہ بہیمانہ کارروائیاں افغان سرزمین سے منسوب دہشت گرد ڈھانچوں کی طرف سے کی جا رہی ہیں، یہ معاملات افغان طالبان کے دعوؤں کے برعکس ہیں کہ اُن کے ہاں ایسے دہشت گرد گروپس موجود نہیں۔
ترجمان پاک فوج کے مطابق اس صورت حال میں پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گردوں اور ان کی قیادت کے خلاف جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، علاقے میں باقی بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز تیزی سے جاری ہیں۔
آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ”عزمِ استحکام“ وژن کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پاکستان سے دہشت گردی کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے پرعزم ہیں، پاکستانی عوام اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے کے لیے متحد ہیں۔
وزیراعظم اور وزیر داخلہ کی کیڈٹ کالج وانا دہشت گردوں کے حملے کی مذمت
وزیراعظم شہباز شریف نے کیڈٹ کالج وانا میں فتنتہ الخوارج کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی کی پزیرائی کی ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی فورسز کو 2 حملہ آور دہشت گردوں کی ہلاکت پر خراج تحسین پیش کیا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ بزدل دشمن نے ایک بار پھر تعلیمی ادارے کونشانہ بنانے کی کوشش کی، حملہ کوناکام بنا دیا گیا، سیکیورٹی فورسز نےدہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنادیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز سیسہ پلائی ہوئی دیوارکی طرح کھڑی ہیں، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کو سلام پیش کرتی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے پرعزم ہیں۔
وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شمالی وزیرستان میں کیڈٹ کالج وانا پر دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔
محسن نقوی نے خوارجیوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اور سیکیورٹی فورسز کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا۔