دھرمیندر کی موت کی افواہیں، ہیما مالینی اور ایشا دیول کی سختی سے تردید
بھارت کے لیجنڈری اداکار دھرمیندر کے 89 برس کی عمر میں انتقال کی خبروں نے مداحوں کو حیران کردیا ہے۔ وہ کچھ عرصے سے سانس کے مسئلے میں مبتلا تھے اور ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں زیرِ علاج تھے۔
بھارتی میڈیا نے اہل خانہ کے حوالے سے ان کے انتقال کا دعویٰ کیا، تاہم ان کی بیٹی ایشا دیول نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ”میڈیا غیر ضروری طور پر شور مچا رہا ہے اور جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔“
ایشا دیول نے لکھا، ”میرے والد کی حالت اب مستحکم ہے اور وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ہم سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے۔“
بھارتی فلم انڈسٹری کی معروف اداکارہ اور سیاستدان ہیما مالنی نے بھی منگل کی صبح اپنے شوہر دھرمیندر کی صحت سے متعلق پھیلنے والی جھوٹی خبروں پر شدید غصے کا اظہار کیا ہے۔
ہیما مالنی نے سماجی رابطے کی سائٹ ”ایکس“ پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ دھرمیندر کی طبیعت بہتر ہے، وہ علاج کا مثبت جواب دے رہے ہیں اور صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تاہم بعض میڈیا چینلز نے ان کی موت سے متعلق بے بنیاد خبریں پھیلائیں، جو ان کے بقول ”انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور ناقابلِ معافی“ ہیں۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، ”یہ سب ناقابلِ معافی ہے! آخر کیسے ذمہ دار میڈیا ادارے کسی ایسے شخص کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلا سکتے ہیں جو علاج کے دوران صحت یاب ہو رہا ہو؟ یہ رویہ نہایت غیر اخلاقی اور بے حسی پر مبنی ہے۔“
دھرمیندر، جنہیں ”ہی مین آف بالی وُڈ“ کہا جاتا تھا، نے اپنی زندگی کے چھ دہائیوں پر محیط فلمی سفر میں ناقابلِ فراموش کردار نبھائے۔ ان کی آخری فلم ”اکیس“ رواں سال 25 دسمبر کو ریلیز کے لیے تیار ہے۔
1935 میں لدھیانہ، پنجاب کے گاؤں میں پیدا ہونے والے دھرمیندر کیول کرشن دیول نے فلمی دنیا میں قدم 1960 میں فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے سے رکھا۔
انہوں نے اپنے دور کی درجنوں سپرہٹ فلموں میں کام کیا جن میں یادوں کی بارات، میرا گاؤں میرا دیش، پھول اور پتھر، نوکر بیوی کا، بیتاب، گھائل اور دیگر شامل ہیں۔
ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومتِ ہند نے انہیں 2012 میں پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا۔
دھرمیندر نے پہلی شادی پرکاش کور سے 1954 میں محض 19 برس کی عمر میں کی تھی۔ بعد ازاں وہ مشہور اداکارہ ہیما مالنی سے محبت میں مبتلا ہوئے اور ان سے بھی شادی کی۔
دھرمیندر چھ بچوں اداکار سنی دیول، بوبی دیول، ایشا دیول، اہانا دیول، اجیتا اور وجیتا کے والد ہیں۔