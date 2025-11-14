عوام کیلئے خوشخبری، سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟
عالمی مارکیٹ میں سونا 33 ڈالر کی کمی سے 4174 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں سونے کی قیمت پھر کم ہوگئی، آج فی تولہ سونا 3 ہزار 300 روپے سستا ہو گیا۔
بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3 ہزار 300 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 39 ہزار 462 روپے کا ہوگیا۔
اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 2829 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 77 ہزار 028 روپے ہوگئی۔
عالمی مارکیٹ میں سونا 33 ڈالر کی کمی سے 4174 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔
یاد رہے کہ جمعرات کو فی تولہ سونا 8 ہزار 300 روپے کے بڑے اضافے سے 4 لاکھ 43 ہزار 62 روپے پر پر جاپہنچا تھا۔
دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 140 روپے کی کمی سے 5522 روپے ہوگئی۔
Gold prices
gold market
gold price decrease
gold rate
gold world market
10 Gram Gold
