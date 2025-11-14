بابر اعظم کی 807 دن کے بعد سنچری: سعید انور کا ریکارڈ برابر کردیا
پاکستان کے اسٹار بلے بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 807 دن بعد شاندار سینچری داغ کر ایک اہم اعزاز اپنے نام کر لیا، انہوں نے سب سے زیادہ ون ڈے سنچریوں کا سابق قومی لیجنڈ اوپنر سعید انور کا ریکارڈ برابر کردیا۔
پاکستان کے ریکارڈ ساز بلے باز اور سابق کپتان بابر اعظم کی ون ڈے کرکٹ میں طویل عرصہ سے روٹھی فارم واپس آ گئی اور فارم کی واپسی کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ہی میچ کی ریکارڈ ساز اننگز میں دنیائے کرکٹ کے بڑے بڑے ناموں کو پیچھے چھوڑ دیا۔
26 ماہ کا انتظار سری لنکا کے خلاف سنچری کے ساتھ ختم ہوگیا، بابراعظم آخر کار 83 انٹرنیشنل اور 34 ون ڈے میچز بعد سنچری بنانے میں کامیاب ہوگئے، پاکستان کے سابق کپتان نے ایک اور تاریخی کارنامہ سرانجام دیتے ہوئے ایک روزہ کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا قومی ریکارڈ برابر کر دیا۔
سری لنکا کے خلاف راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میچ میں بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 115 گیندوں پر ناقابلِ شکست سنچری اسکور کی، جو ان کے ون ڈے کیریئر کی 20ویں سنچری ہے۔
31 سالہ بابر اعظم نے 10 سال کے دوران صرف 139 ایک روزہ میچوں کی 136 اننگز کھیلیں اور 37 نصف سنچریاں اور 20 سنچریاں مکمل کرتے ہوے لیجنڈری اوپنر سعید انور کا ریکارڈ برابر کیا۔
دوسری طرف سعید انور نے 14 سالہ ون ڈے کیرئیر کے دوران 247 میچز کی 244 اننگز کھیلیں اور 20 سنچریاں اور 43 نصف سنچریاں اسکور کی تھیں۔ بابر اعظم ایک روزہ کرکٹ میں 5 بار صفر پر آؤٹ ہوئے ہیں جب کہ سعید انور15 دفعہ بغیر کوئی رنز بنائے پویلین لوٹے۔
ریکارڈز کے اس مقابلے میں سابق عظیم بلےباز محمد یوسف 281 میچوں کی 267 اننگز میں 15 سنچریوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔
بابر اعظم نے 20 ویں ون ڈے سنچری کے ساتھ لیجنڈری بلے بازوں برائن لارا، مہیلا جے وردھنے اور جو روٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، جنہوں نے اپنے ایک روزہ انٹرنیشنل کیریئر میں 19 سنچریاں بنائی ہوئی ہیں۔
تاہم اس کے ساتھ ہی انہوں نے انٹرنیشل کرکٹ میں 32 ویں سنچری مکمل کی اور سعید انور کے ساتھ جاوید میانداد کو انٹرنیشنل سنچریوں میں ایک ساتھ پیچھے چھوڑ دیا۔ دونوں لیجنڈ بلے بازوں نے 31، 31 سنچریاں کی ہوئی ہیں۔
یوں بابر اعظم کم سے کم اننگز میں 20 سینچریاں بنانے والے دنیا کے تیسرے تیز ترین کھلاڑی بھی بن گئے ہیں۔ اس فہرست میں جنوبی افریقا کے ہاشم آملہ 108 اننگز کے ساتھ سرفہرست ہیں جب کہ بھارت کے ویرات کوہلی نے 133 اننگز میں 20 سینچریاں مکمل کی تھیں۔
بابر اعظم نے 26 ماہ بعد اور 83 ویں اننگ میں یہ سنچری مکمل کی، بھارت کے ریکارڈ ساز بلے باز ویرات کوہلی کو بھی سنچری بنانے کے لیے 3 سال کا انتظار کرنا پڑا تھا۔
ریکارڈ ساز قومی بیٹر نے اس کے ساتھ ہی سابق سری لنکن کپتان سنتھ جے سوریا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جے سوریا نے 88 اننگز تک سنچری بنانے سے محروم رہے تھے۔
اس سے قبل بابر اعظم نے جب اسی میچ میں نصف سنچری اسکور کی تو یہ ان کی 57 ویں ففٹی پلس اننگ تھی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لیجنڈری بیٹر ویوین رچرڈز کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔
واضح رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں قومی ٹیم نے سری لنکا کو شکست دے کر سیریز اپنے نام کرلی۔
سابق کپتان بابر اعظم نے آج کے میچ میں 102 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جب کہ محمد رضوان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور 51 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔