’پرواہ نہیں، اللہ نے زندگی دی ہے وہی واپس لے گا‘: شیخ حسینہ کا فیصلے سے پہلے پیغام
بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم شیخ حسینہ نے انسانی حقوق کے خلاف مبینہ جرائم کے مقدمے کے فیصلے سے پہلے اپنے حامیوں کو پیغام دیا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں اور وہ ایسے فیصلوں کی پرواہ نہیں کرتیں۔
شیخ حسینہ نے ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ محمد یونس کی زیر قیادت عبوری حکومت ان کی پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ عوام نے بنائی ہے، یہ کسی طاقت کے ناجائز قبضے سے نہیں بنائی گئی۔
78 سالہ شیخ حسینہ نے کہا کہ اُن کے حامیوں نے احتجاج کی کال پر فوری ردعمل دیا اور عوام نے ان پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اس کرپٹ اور دہشت گرد یونس اور اس کے معاونین کو بتائیں گے کہ بنگلہ دیش کو کیسے درست سمت میں لایا جا سکتا ہے، اور انصاف عوام خود کریں گے۔
شیخ حسینہ نے اپنے حامیوں سے کہا کہ پریشان نہ ہوں، وہ زندہ ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے کام جاری رکھیں گی۔
انہوں نے یونس پر طاقت سے قبضہ کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ بنگلہ دیش کا آئین منتخب نمائندوں کو زبردستی ہٹانے کو جرم قرار دیتا ہے، اور یونس نے یہی کیا ہے۔
انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات کو رد کرتے ہوئے حسینہ نے کہا کہ انہوں نے دس لاکھ روہنگیا پناہ گزینوں کو تحفظ دیا اور اب ان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یونس کی حکومت نے ایسے لوگوں کو معافی دی ہے جنہوں نے پولیس، عوامی لیگ کے کارکن، وکلا، صحافی اور ثقافتی شخصیات کو قتل کیا۔ اس معافی نے متاثرہ خاندانوں کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے ہیں۔
شیخ حسینہ نے اپنے حامیوں کو یقین دلایا کہ عدالت کے فیصلے انہیں نہیں روک سکتے اور انہوں نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ صبر کریں، وقت کا معاملہ ہے، سب کچھ حساب میں آئے گا اور انشاء اللہ وہ انصاف واپس کریں گی۔
انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ کی حکومت نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، اور آج ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آمدنی نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور بینک لوٹنے کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ بنگلہ دیش کو اس صورتحال سے آزاد کرنا ہے۔
شیخ حسینہ نے اپنے خطاب کا اختتام نعرے ”جے بانگلا، جے بانگلا، جے بنگلہ دیش“ کے ساتھ کیا۔