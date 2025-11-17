پاکستانی ریپیر طلحٰہ انجم نے بھارتی پرچم لہرا دیا
پاکستانی ریپر طلحہ انجم نے حال ہی میں نیپال میں اپنے کنسرٹ کے دوران ایک ایسا اقدام کیا جس نے سوشل میڈیا پر بحث کا طوفان برپا کر دیا۔ اس وائرل ویڈیو میں طلحہ انجم کو بھارتی پرچم لہراتے اور اُسے اپنے کندھوں پر اوڑھتے ہوئے دکھایا گیا، جو اس وقت شدید تنازعات کا شکار پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے پس منظر میں ایک متنازعہ اقدام بن گیا۔
طلحہ کے اس اقدام پر لوگوں کی مختلف رائے سامنے آئی ہے، جن میں بعض نے اسے محبت اور دوستی کا پیغام قرار دیا جبکہ دوسرے طبقے نے اس پر سخت تنقید کی۔
اس میں نئی بات یہ ہے کہ طلحہ انجم کا یہ قدم ایک مرتبہ پھر ان کے ”متنازع“ امیج کو اجاگر کرتا ہے۔ طلحہ انجم، جو اکثر سوشل میڈیا پر اپنے غیر روایتی رویے اور متنازعہ بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، نے اس بار بھارتی پرچم کو اپنے کنسرٹ کے دوران لہرایا اور بعد میں اُسے اوڑھ لیا۔
پاکستانی سوشل میڈیا پر اس اقدام کو ایک سخت ردعمل کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہمیشہ سے کشیدہ رہے ہیں، خصوصاً مئی میں ہونے والی فوجی جھڑپوں کے بعد، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سیاسی تناؤ بڑھ گیا تھا۔ کچھ لوگوں نے طلحہ انجم کے اس عمل کو بھارت کے خلاف پاکستان کے موقف کے خلاف قرار دیا، جبکہ دوسروں نے اسے امن اور دوستی کے پیغام کی علامت گردانا۔
یہ واقعہ اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ طلحہ انجم کی شخصیت اور اس کی موسیقی کا اثر ان کے مداحوں پر بہت گہرا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک مشکل اور حساس سیاسی موضوع پر اپنی رائے دینے کے معاملے میں بھی سامنے آ چکے ہیں۔
اس تمام معاملے میں جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ فنکاروں کے اعمال، خصوصاً جب وہ عالمی سیاست یا عالمی تعلقات سے جڑے مسائل پر کسی قسم کا پیغام دیتے ہیں، تو وہ عوام میں مختلف ردعمل پیدا کرتے ہیں۔