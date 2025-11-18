سنچری بناتے ہی بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ

سنچری بناتے ہی بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سری لنکا کے خلاف تیسرے میچ میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر قومی اسٹار بیٹر بابر اعظم پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کرتے ہوئے اُن کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی شامل کر دیا ہے۔
سری لنکا کے خلاف راولپنڈی میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے میچ کے دوران بابر اعظم 21ویں اوور میں آؤٹ ہونے کے بعد اپنا بیٹ اسٹمپس سے ٹکرا بیٹھے تھے، جس پر میچ آفیشلز نے نوٹس لیا۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق بابر اعظم نے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.2 کی خلاف ورزی کی، جو دورانِ میچ کھیل یا گراونڈ کے سامان کو نقصان پہنچانے یا ان کا غلط استعمال کرنے سے متعلق ہے۔
اسکے علاوہ بابر اعظم کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔
پاکستان کا سری لنکا کو ون ڈے سیریز میں 0-3 سے کلین سوئپ
بابر اعظم نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور میچ ریفری کی تجویز کردہ سزا قبول کر لی ہے، جس کے نتیجے میں باضابطہ سماعت کی ضرورت نہیں پڑی۔
بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور سیریز میں 20ویں ون ڈے سنچری سمیت کل 165 رنز بنائے، جس کے نتیجے میں پاکستان نے سیریز میں کلین سوئپ کیا۔