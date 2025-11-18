فی تولہ سونا 7 ہزار روپے سستا، عالمی مارکیٹ میں بھی کمی

عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کے باعث ملکی مارکیٹ پر بھی اثرات مرتب ہوئے
syed-safdar-abbas سید صفدر عباس
شائع 18 نومبر 2025 03:23pm
کاروبار

پاکستان اور عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 7 ہزار روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونا 7 ہزار روپے سستا ہونے کے بعد 4 لاکھ 23 ہزار 662 روپے کی سطح پر آگیا ہے۔

عالمی مارکیٹ میں بھی سونا 70 ڈالر کی کمی کے ساتھ فی اونس 4,013 ڈالر پر پہنچ گیا ہے۔

AAJ News Whatsapp

مقامی مارکیٹ میں دس گرام سونے کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے جو 6 ہزار 200 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 63 ہزار 221 روپے ہو گئی ہے۔

ماہرین کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں کمی کے باعث ملکی مارکیٹ پر بھی اثرات مرتب ہوئے، جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔

Gold prices

gold market

Gold Rates 2025

gold price decrease

gold rate

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین