ارشد ندیم نے ریاض میں جیولن تھرو میں پاکستان کے لیے سونے کا تمغہ جیت لیا
ریاض میں ہونے والے اسلامی یک جہتی گیمز جیولن تھرو میں پاکستان نے سونے اور چاندی دونوں تمغے جیت لیے۔
ریاض میں ہونے والے اسلامی یکجہتی گیمز کے جیولن تھرو ایونٹ میں پاکستان کے نوجوان کھلاڑی ارشد ندیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا۔ ان کی مہارت اور قوتِ برداشت نے ایونٹ کے دوران سب کو متاثر کیا۔
فائنل میں ارشد ندیم نے اپنی پہلی تھرو 75.44 میٹر پھینکی، جس کے بعد دوسری تھرو میں 83.05 میٹر، تیسری میں 82.48 میٹر اور چوتھی تھرو میں 77.06 میٹر تک جیولن کو بھیجا۔ پانچویں کوشش ضائع ہو گئی، تاہم یہ ان کی شاندار کارکردگی میں کمی کا باعث نہ بنی۔
اس ایونٹ میں پاکستان کے دوسرے کھلاڑی محمد یاسر سلطان نے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور چاندی کا تمغہ جیت کر پاکستان کے لیے خوشی کا باعث بنایا۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے گولڈ میڈل جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارک باد دیتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ ویلڈن قومی ہیرو ارشد ندیم، جیت پر کوچ اور فیملی کو مبارک باد پیش کرتا ہوں۔
محسن نقوی نے کہا کہ ارشد ندیم نے ہرپاکستانی کاسر فخر سے بلندکیا ہے، ارشد ندیم کی جیت پاکستان کی فتح ہے۔