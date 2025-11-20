فیصل بینک نے 11ویں آئی آر بی اے ایوارڈز میں ’بہترین اسلامی ریٹیل بینک 2025 (مڈ سائزڈ)‘ کا اعزاز حاصل کر لیا

فیصل بینک نے 11ویں آئی آر بی اے ایوارڈز میں ’بہترین اسلامی ریٹیل بینک 2025 (مڈ سائزڈ)‘ کا اعزاز حاصل کر لیا
فیصل بینک لمیٹڈ کو کراچی میں منعقدہ انٹرنیشنل کانفرنس اسلامک بینکنگ اینڈ فنانس کے تحت منعقد ہونے والا 11ویں اسلامک ریٹیل بینکنگ ایوارڈز میں بہترین اسلامی ریٹیل بینک 2025 (مڈ سائزڈ) کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔
یہ نمایاں اعزاز فیصل بینک کی مسلسل خدمت کے اعلیٰ معیار، ملک گیر وسعت اختیار کرتے نیٹ ورک اور ، ڈیجیٹلی طور پر بااختیار اور شریعت کے مطابق ریٹیل بینکنگ خدمات کی فراہمی میں فیصل بینک کی کامیابی کا اعتراف ہے۔
گزشتہ چند سالوں میں بینک نے اپنی پروڈکٹ رینج میں نمایاں اضافہ کیا، ٹیکنالوجی پر مبنی جدید سلوشنز کے ذریعے صارفین کے تجربے کو بہتر بنایا اور تیزی سے بڑھتے ہوئے صارفین کی خدمت کے لیے برانچ نیٹ ورک کو مزید وسعت دی ۔
اس موقع پر فیصل بینک کے صدر و چیف ایگزیکٹو آفیسر یوسف حسین کا کہنا تھا کہ ہمیں آئی آر بی اے ایوارڈز کمیٹی کی جانب سے یہ اعزاز ملنے پر بے حد فخر ہے۔ یہ ایوارڈ اسلامی بینکاری کے ہمارے عزم اور شریعت کے مطابق مالی معاونت کو زیادہ قابلِ رسائی، جامع اور ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے کے ہمارے مشن کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہاکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی توسیع، جدید ٹیکنالوجی اور بڑھتے ہوئے قومی نیٹ ورک کے ذریعے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اخلاقی بینکاری اور جدت ساتھ ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔یوسف حسین کا کہنا تھا کہ ایمان، دیانت اور ذمہ داری کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے یہ اعزاز ہماری ٹیم کی محنت اور ہمارے معزز صارفین کے اعتماد کا اعتراف ہے، جو ہمیں اسلامی مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور پائیدار اقدار فراہم کرنے کے قابل بناتے ہیں۔
اسلامک ریٹیل بینکنگ ایوارڈز ایک عالمی ایوارڈ پروگرام ہے جو اسلامی ریٹیل بینکنگ انڈسٹری میں نمایاں کارکردگی کو سراہتا ہے۔ کیمبرج آئی ایف اے کی تیار کردہ سخت جانچ کے طریقہ کار کی بنیاد پر یہ ایوارڈ ان اداروں اور شخصیات کونوازا جاتا ہے جنہوں نے اسلامی ریٹیل بینکنگ کی عالمی سطح پر ترقی میں غیرمعمولی کارکردگی اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔
فیصل بینک اپنے صارفین کو جدید اور شریعت کے مطابق مالیاتی سلوشنز فراہم کرنے کے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، جو اعتماد پیدا کرتے اور ترقی کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ اعزاز پاکستان کی مالیاتی صنعت میں فیصل بینک کی قائدانہ حیثیت کو مزید مستحکم کرتا ہے اور اسے اسلامی بینکاری میں نئے معیار قائم کرنے والا ادارہ بناتا ہے۔