نیپال میں بھارتی پرچم لہرانے پر طلحہ انجم نے معافی مانگ لی
معروف پاکستانی ریپر طلحہ انجم نے نیپال میں بھارتی پرچم لہرانے کے واقعے پر لائیو شو کے دوران معافی مانگ لی۔ طلحہ انجم نے گزشتہ ہفتے نیپال میں پرفارمنس کے دوران بھارتی پرچم تھامنے اور اُسے اپنے کاندھوں پر اوڑھا تھا جس پر پاکستانی مداحوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔
طلحہ انجم کی جانب سے معذرت ایک نجی ٹی وی کے پروگرام کے مارننگ شو کی گئی۔ میزبانوں نے ان سے وائرل ویڈیو کے بارے میں سوالات کیے۔
واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے طلحہ انجم نے کہا کہ اسٹیج پر صورتحال بالکل مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ اس وقت پیش آیا جب وہ اپنا مشہور ڈِس ٹریک ’کون طلحہ‘ پرفارم کر رہے تھے، جو بھارتی ریپر نَیزی پر بنایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس اشارے کو اسٹیج پر موجود بھارتی مداحوں کی حمایت کے طور پر لیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ میں کون طلحہ پرفارم کر رہا تھا جب ایک بھارتی نوجوان نے مجھے بھارتی پرچم پکڑا دیا تھا۔ اس وقت جذبات میں آکر میں نے اسے لے لیا۔ بھارتی پررچم بہت احترام سے مجھے پکڑایا گیا تھا۔ پاکستانی ریپر کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے اس طرح سمجھا جیسے ہجوم یہ بتا رہا ہو کہ وہ ان کی پرفارمنس کے باوجود ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔
جب پروگرام میزبان نے سوال کرتے ہوئے انہیں توجہ دلائی کہ وہ پرچم ایک طرف رکھ بھی سکتے تھے، تو طلحہ انجم نے کہا کہ اُنہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اسے کتنی دیر تک تھامے کھڑے رہے۔ اُس وقت کے ماحول میں مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں کتنے سیکنڈ تک اُس پرچم کے ساتھ کھڑا رہا۔
طلحہ انجم کا کہنا تھا کہ، جن لوگوں کا دل میرے کسی عمل سے دکھا، میں ان سب سے معذرت کرتا ہوں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو میں بھی نہیں ہوں۔ میں پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ جہاں بھی جاتا ہوں، لوگ مجھے بہترین یا سب سے بڑا پاکستانی ریپر کہتے ہیں۔
یہ معافی اُس وقت سامنے آئی ہے جب کئی دنوں سے اس معاملے پر سوشل میڈیا پر سخت تنقید کی جاری تھی۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ پرفارمنس کے فوراً بعد طلحہ انجم نے ابتدا میں اپنے عمل کا دفاع کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں لکھا تھا کہ، ’میرے دل میں نفرت کی کوئی جگہ نہیں۔ میرا فن سرحدوں کا پابند نہیں۔
اُن کا کہنا تھا کہ اگر میں بھارتی پرچم لہرا کر تنازعہ پیدا کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے ، میں دوبارہ بھی یہی کروں گا۔ مجھے میڈیا، جنگ کو ہوا دینے والی حکومتوں یا پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اردو ریپ ہمیشہ بے سرحد رہے گا۔‘