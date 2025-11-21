ایشیز سریز کا دھماکے دار آغاز: انگلینڈ 172 پر آؤٹ، آسٹریلیا بھی مشکلات کا شکار

پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنا لیے ہیں
ویب ڈیسک
شائع 21 نومبر 2025 03:19pm
کھیل

آسٹریلیا میں جاری ایشز سیریز کے پہلے ٹیسٹ کا پہلا ہی روز سنسنی خیز رہا، اور تیز رفتار گیندوں نے بلے بازوں کو پِچ پر ٹھہرنے کا موقع نہ دیا۔ پہلے ہی روز مجموعی طور پر 19 وکٹیں گریں۔

پرتھ میں جاری پہلے ٹیسٹ کے پہلے روز انگلش کپتان بین اسٹوکس نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ تاہم آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل اسٹارک کی تباہ کن بولنگ کی بدولت پوری ٹیم دو ہی سیشنز میں صرف 172 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔

اسٹارک نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 7 وکٹیں حاصل کیں جبکہ برینڈن ڈوگٹ 2 اور کیمرون گرین ایک وکٹ حاصل کرسکے۔

AAJ News Whatsapp


آسٹریلیا کے دو اہم بولرز جوش ہیزل ووڈ اور کپتان پیٹ کمنز انجری کے باعث میچ میں شریک نہیں ہیں۔ کمنز کی غیر موجودگی میں اسٹیو اسمتھ ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں۔

پہلی اننگز میں انگلش بیٹر ہیری بروک 52 اور اولی پوپ 46 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بین ڈکٹ 21، بین اسٹوکس اور برائیڈن کرس 6،6 رنز پر آؤٹ ہوئے۔ زیک کرالی اور جو روٹ کوئی رن نہ بنا سکے۔


انگلش ٹیم 32.5 اوورز میں 172 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ بظاہر انگلینڈ کی ٹیم کم اسکور پر آؤٹ تاہم کینگروز بلے باز انگلش بالرز کے سامنے زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکے۔

172 رنز کے تعاقب میں آسٹریلوی اوپنرز جیک ویدریلڈ اور مارنس لبوشین نے اننگز کا آغاز کیا لیکن پہلے اوور کی دوسری ہی گیند پر ویدریلڈ، جوفرا آرچر کا شکار بن گئے۔

انگلینڈ کی طرح آسٹریلوی بلے باز بھی زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکے اور وقفے وقفے سے انگلش بالرز کا نشانہ بنتے رہے۔

الیکس کیری 26، کیمرون گرین 24 اور ٹریوس ہیڈ 17 بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان اسٹیو اسمتھ 17 جبکہ عثمان خواجہ صرف 2 رنز پر آؤٹ ہوگئے۔

انگلینڈ کی جانب سے بین اسٹوکس نے 5 آؤٹ کیے جبکہ برائیڈن کارس اور جوفا آرچر نے 2،2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

پہلے روز کھیل کے اختتام تک آسٹریلیا نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنا لیے ہیں۔

cricket

England

Australia

Ashes Series

perth

Ashes Series 2025

Ashes Cricket Series

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین