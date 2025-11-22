حکومت نے سونے کی درآمد و برآمد پر پابندی ختم کر دی
وفاقی حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارتِ تجارت نے اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جس کے مطابق سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ ایس آر او دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ حکومت نے قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد و برآمد سے متعلق کچھ ترامیم بھی کی ہیں، تاہم قیمتی دھاتوں اور زیورات کی تجارت کا فریم ورک برقرار رہے گا۔
حکام کے مطابق یہ فریم ورک شفافیت اور خودکار نظام میں بہتری کے ساتھ جاری رہے گا تاکہ تجارتی عمل بہتر اور محفوظ ہو۔
یاد رہے کہ اس سال مئی میں سونے کی ایکسپورٹ اور امپورٹ پر پابندی عائد کی گئی تھی۔
وزارتِ تجارت نے 6 مئی 2025 کو سونے کی تجارت منظم کرنے والا ایس آر او 60 روز کے لیے معطل کر دیا تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ پابندی سونے کی اسمگلنگ کی شکایات کے پیشِ نظر لگائی گئی تھی۔
اب پابندی ختم ہونے کے بعد سونے کی قانونی تجارت دوبارہ شروع ہو جائے گی اور تجارتی سرگرمیوں میں آسانی متوقع ہے۔