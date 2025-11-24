ٹرمپ فیشن میں ظہران ممدانی کی نقل کرنے لگے؟
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیو یارک کے نئے میئر ظہران ممدانی کی ملاقات جمعہ کو ہوئی، جس کی تفصیلات ایک پریس کانفرنس میں شیئر کی گئیں۔ اس ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں کی گفتگو کے بجائے سوشل میڈیا پر ان کے لباس نے سب کی توجہ حاصل کی۔
ٹرمپ نے جو لباس پہنا، وہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا۔ ٹرمپ نے ایک میرون رنگ کا ہائی نیک سوئٹر اور ایک سیاہ اوور کوٹ پہنا تھا، جو بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ ظہران ممدانی نے کچھ عرصہ قبل ایک تقریب میں پہنا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ممدانی نے اوور کوٹ کی جگہ ایک سیاہ بلیزر پہنا تھا۔
سوشل میڈیا پر صارفین نے ٹرمپ کے اس لباس پر مختلف رائے کا اظہار کیا۔ ایک صارف نے مذاق کرتے ہوئے لکھا، ”یہ تو ’ممدانی اسٹائل‘ بن چکا ہے، ٹرمپ اپنے کرش کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔“
نواز شریف کی ٹوپی کی قیمت سے کتنے ماہ کا راشن آ سکتا ہے!
کئی دوسرے صارفین نے ممدانی کی تصویر کے ساتھ ٹرمپ کے لباس کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل ممدانی کی اسٹائل کی نقل کر رہے ہیں۔ ایک صارف نے دونوں سیاستدانوں کی تصاویر کو شیئر کرتے ہوئے کہا، ”یقیناً، ٹرمپ نے ممدانی کا اسٹائل اپنایا ہے۔“
ایک اور صارف نے کہا، ”دونوں ہی اچھے لگ رہے ہیں، اور میں بھی یہ اسٹائل اپنانے جا رہا ہوں۔“
ٹرمپ کی اس وائرل تصویر پر کچھ لوگوں نے سابق امریکی صدر براک اوباما کے اسٹائل کو ترجیح دی، خاص طور پر اوباما کا اسکارف اور ٹرٹلنیک کے ساتھ انداز شئیر کیا۔
جب دونوں سیاستدانوں کی ملاقات ہوئی، تو ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیو یارک شہر کو عظیم بنانے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ ممدانی نے کہا کہ وہ شہر کو نیو یارک کے رہائشیوں کے لیے مزید افورڈیبل بنانے کے لیے کام کرنے کے منتظر ہیں۔
ٹرمپ اور ظہران ممدانی کا غیر متوقع اتحاد؛ ’نیتن یاہو کی گرفتاری پر بات نہیں ہوئی‘
یہ کہنا کہ ٹرمپ نے ممدانی کی اسٹائل کی نقل کی یا یہ محض اتفاق تھا، سوشل میڈیا پر اب بھی ایک بحث کا موضوع ہے۔ تاہم، دونوں سیاستدانوں کی ملاقات اور ان کے وائرل لباس نے یہ ثابت کیا کہ اسٹائل سیاست کا حصہ بن چکا ہے، اور اس پر عوامی ردعمل بھی تیز اور دلچسپ ہے۔