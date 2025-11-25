کاربوکسی تھراپی: آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا موثرعلاج
آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے اورجلد کا پھولنا آج کل ایک عام پریشانی بن چکا ہے۔ کئی لوگ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے مختلف گھریلو ٹوٹکوں یا آنکھوں کے پیڈز کا استعمال کرتے ہیں، مگر اکثر ان کے نتائج عارضی یا غیر مؤثر ہوتے ہیں۔ اب ایک نیا علاج سامنے آیا ہے جسے ”کاربوکسی تھراپی“ کہا جاتا ہے، اور یہ سیاہ حلقوں کے لیے مؤثر حل ثابت ہو سکتا ہے۔
انڈیا ٹوڈے کے مطابق کاربوکسی تھراپی ایک کم تکلیف دہ اور غیر جراحی علاج ہے جس میں میڈیکل گریڈ CO₂ گیس کو جلد کے نیچے داخل کیا جاتا ہے تاکہ آکسیجن کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ جب جسم CO₂ کی زیادتی کا پتہ لگاتا ہے تو خون کی روانی بڑھا دیتا ہے، جس سے آکسیجن کی ترسیل اور ٹشو کی مرمت بہتر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خون کی گردش بڑھتی ہے، کولیجن کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور جلد کی صحت میں بہتری آتی ہے۔
ڈاکٹر دِیبراج شومے، کو فاؤنڈر اور ڈائریکٹر، دی ایسٹھیٹک کلینکس، نے بتایا کہ ”کاربوکسی تھراپی زیرِ نظر حصے میں خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے، جس سے نہ صرف سیاہ حلقوں میں کمی آتی ہے بلکہ جلد بھی زیادہ چمکدار اور ٹائٹ محسوس ہوتی ہے۔“
کاربوکسی تھراپی کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے، خاص طور پر کام کرنے والے پیشہ ور افراد، دلہنوں، اور ان لوگوں میں جو قدرتی طور پر پتلی جلد رکھتے ہیں اور سیاہ حلقوں کا شکار ہیں۔
ڈاکٹر گیتا گریوال، کاسمیٹولوجسٹ نے بتایا کہ ”کاربوکسی تھراپی کی مانگ میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں میں جو تھک کر نظر آنے والی آنکھوں کا غیر فلر طریقہ سے علاج چاہتے ہیں۔“
کاربوکسی تھراپی کے فوائد کے ساتھ کچھ معمولی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں:
ہلکی سرخی یا سوجن
انجیکشن کے مقام پر ہلکی سی چبھن
حساس علاقے جیسے کہ آنکھوں کے نیچے معمولی نیل پڑنا
یہ علاج حاملہ خواتین، غیر قابو شدہ ذیابیطس، یا سنگین سانس یا دل کی بیماریوں والے افراد کے لیے مناسب نہیں ہے۔
کاربوکسی تھراپی کے فوائد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک سائنسی بنیاد پر موجود علاج ہے جو دیگر گھریلو ٹوٹکوں کی نسبت زیادہ مؤثر اور دیرپا نتائج فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹر شومے نے کہا، ”یہ علاج سستا، کم خطرہ، اور بہت حد تک مؤثر ہے، اور یہ آج کے دور میں نرم اور ہولیسٹک دیکھ بھال کے رجحان میں فٹ آتا ہے۔“
آخرکار، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی علاج صحت مند طرز زندگی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مستقل اور صحت مند زندگی کی عادات ہمیشہ بہترین حل ہوں گے۔
کاربوکسی تھراپی کا طریقہ کار سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے اور جلد کی قدرتی صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں یا پفینس سے پریشان ہیں، تو یہ علاج آپ کے لیے ایک اچھا انتخاب ہو سکتا ہے۔