انگریزی گرامر میں مہارت کے لیے 7 آسان ٹِپس
انگلش گرامر کا اچھا علم آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتا ہے اور آپ کو اپنے خیالات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، انگلش گرامر سیکھنے سے آپ کی ذہنی صلاحیتیں بھی بہتر ہوتی ہیں اور آپ دوسرے لوگوں سے موثر طریقے سے جڑ پاتے ہیں، چاہے وہ آپ کی ثقافت سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ ہوں۔گرامر سیکھنا زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیابی کے دروازے بھی کھولتا ہے۔
انگلش گرامر کو بہتر بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ کی عادتوں میں چند سادہ اور مستقل طریقے شامل کریں، تو آپ اپنی زبان کی مہارت میں بتدریج بہتری لا سکتے ہیں۔
یہاں 7 عملی تجاویز دی گئی ہیں جو آپ کو انگلش گرامر میں مہارت حاصل کرنے میں مدد دیں گی۔
روزانہ پڑھیں
پڑھنا گرامر کو بہتر بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ اخبار، آرٹیکلز یا مختصر کہانیاں پڑھیں تاکہ آپ صحیح جملوں کی ساخت، فعل کے زمانے اور الفاظ سے واقف ہو سکیں۔ پڑھتے وقت دھیان دیں کہ جملے کیسے بنائے گئے ہیں۔ روزانہ صرف 10 منٹ پڑھنے سے بھی کافی فرق پڑ سکتا ہے۔
چھوٹے پیراگراف لکھیں
لکھنا آپ کو گرامر کے اصولوں کو حقیقت میں استعمال کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اپنے دن یا خیالات کے بارے میں چھوٹے پیراگراف لکھنا شروع کریں۔ پرفیکشن کا پیچھا نہ کریں، بلکہ وضاحت پر توجہ مرکوز کریں۔ وقت کے ساتھ آپ اپنے عام غلطیوں کو پہچان کر قدرتی طور پر ان میں بہتری لائیں گے۔
بنیادی گرامر کے اصولوں کا جائزہ لیں
چاہے آپ کتنے ہی تجربہ کار کیوں نہ ہوں، بنیادی اصولوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہر روز تھوڑا وقت نکال کر فعل کے زمانے، سبجیکٹ، فعل اور پریپوزیشنز جیسے اہم اصولوں کا مطالعہ کریں۔ بنیادی اصولوں پر گرفت آپ کو جدید گرامر کے موضوعات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔
گرامر چیکنگ ٹولز کا استعمال کریں
گرامر چیکنگ ٹولز آپ کو فوری طور پر غلطیاں دکھا سکتے ہیں۔ تاہم، صرف اصلاحات کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ غلطی کہاں اور کیوں ہوئی؟۔ اس سے آپ کے گرامر کا فہم مضبوط ہوگا اور آپ بہتر طریقے سے سیکھیں گے۔
فصیح انگریزی بولنے والوں کو سنیں
پوڈکاسٹس، نیوز چینلز، فلمیں اور انٹرویوز سننا گرامر کی صحیح استعمال کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب آپ مقامی بولنے والوں کو سنتے ہیں، تو آپ کو خود بخود یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ”کیا صحیح لہجہ ہے“۔ جتنا زیادہ آپ سنیں گے، اتنا ہی آپ کا گرامر کا فطری احساس بہتر ہوگا۔
اپنی غلطیوں سے سیکھیں
غلطیاں سیکھنے کا حصہ ہیں۔ آپ اپنی غلطیوں کو نوٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا نوٹ بک یا ڈیجیٹل ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان غلطیوں کا جائزہ لینے سے آپ انہیں دوبارہ کرنے سے بچ سکتے ہیں۔
باقاعدگی سے مشق کریں
گرامر میں بہتری وقت کے ساتھ آتی ہے، اس لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ روزانہ صرف 10 منٹ کی مشق بھی وقت کے ساتھ آپ کے گرامر کو بہتر بنا سکتی ہے۔ روزانہ ایک مخصوص وقت پر مشق کرنے کی عادت ڈالیں اور اسے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔
یہ سات سادہ نکات آپ کو آپ کی انگلش گرامر میں بتدریج بہتری لانے میں مدد دیں گے، جس سے آپ کی تحریری اور زبانی کمیونیکیشن دونوں میں اعتماد اور مہارت میں اضافہ ہوگا۔ مستقل مشق سے آپ کی زبان میں قدرتی اور مضبوط تبدیلی آئے گی۔