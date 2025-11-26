ہانگ کانگ کی رہائشی عمارتوں میں خوفناک آتشزدگی، 36 افراد ہلاک، 279 لاپتہ
ہانگ کانگ کے شمالی علاقے تائی پو میں رہائشی عمارتوں میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں میں کم از کم 36 افراد ہلاک اور 279 افراد لاپتہ ہو گئے۔
خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پولیس اور فائر سروسز کے مطابق آگ 7 بلند رہائشی عمارتوں تک پھیل گئی جس کے بعد سیکڑوں افراد کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔
حکام کا کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے جب کہ 29 سے زائد افراد کو مختلف اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آگ کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔
سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے جاں بحق افراد اور ان کے اہل خانہ سے اظہارِ افسوس کیا ہے اور متعلقہ اداروں کو جانی نقصان کم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
واقعہ ایسے رہائشی کمپلیکس میں پیش آیا جہاں تقریباً 2000 فلیٹس میں مجموعی طور پر 4800 افراد رہائش پذیر ہیں۔
فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق عمارتوں کے بیرونی حصے میں لگے اسکیفولڈنگ سے آگ شروع ہوئی جو تیزی سے دیگر عمارتوں تک پھیل گئی۔
آگ کو لیول 5 الرٹ قرار دیا گیا جو ہانگ کانگ میں شدید ترین درجے کا انتباہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ تیز ہوا اور اونچی عمارتوں کی ساخت کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔
آتشزدگی کے بعد تقریباً 900 افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا جب کہ سینکڑوں فائر فائٹرز، پولیس اہلکار اور ایمرجنسی ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف رہیں۔
فائر سروسز کے مطابق 140 سے زائد فائر ٹرک اور 60 سے زیادہ ایمبولینسز آگ بجھانے اور ریسکیو آپریشن میں شامل تھیں۔
واضح رہے کہ ہانگ کانگ میں 1996 کے بعد یہ سب سے مہلک آتشزدگی قرار دی جا رہی ہے، جس میں اس سے قبل 41 افراد جان سے گئے تھے۔