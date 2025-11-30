صدر ٹرمپ کی اپنے لبنانی نواسے کو گود میں بٹھائے تصویر وائرل
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے لبنانی نواسے کے ہمراہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جو ان کی بیٹی ٹفنی ایریانا ٹرمپ نے حال ہی میں اپنے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے۔
ٹفنی نے اپنے بیٹے الیگزینڈر اور والد کی تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ نانا اور الیگزینڈر محنت کر رہے ہیں۔ الیگزینڈر ٹفنی کا اپنے شوہر مائیکل بولس سے پہلا بچہ ہے۔ الیگزینڈر لبنانی نژاد ہیں۔ وہ امریکی صدر کے گیارہویں نواسے بھی ہیں۔
واضح رہے مائیکل لبنانی نژاد تاجر اور ارب پتی مسعد بولس کے بیٹے ہیں۔ مائیکل نائیجیریا کے شہر لاگوس میں پلے بڑھے اور ان کا تعلق ایک بہت امیر لبنانی نژاد خاندان سے ہے۔ ان کے والد کی نائیجیریا میں آٹوموبائل، ریٹیل اور تعمیرات کے شعبوں میں کمپنیاں ہیں جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔
بولس نے لندن جا کر اپنی تعلیم مکمل کرنے سے قبل نائیجیریا کے ایک ایلیٹ سکول میں ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کے بھائی فارس ایک اداکار اور ریپ گلوکار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ان کے خاندان نے نائیجیریا میں بولس انٹرپرائزز گروپ اور ایس سی او اے گروپ آف کمپنیز قائم کیے جن کے حصص اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈ ہوتے ہیں۔
ٹفنی ٹرمپ کی دوسری اہلیہ مارلا میپلز کی بیٹی ہیں اور اپنے والدین کی طلاق کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ کیلیفورنیا میں رہنے چلی گئی تھیں۔
انہوں نے سوشیالوجی اور اربن سٹڈیز کے مشترکہ میدان میں مہارت حاصل کی ہے اور سال 2016 میں یونیورسٹی آف پنسلوانیا سے گریجویشن مکمل کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔