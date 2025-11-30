شہد بھی ایکسپائر ہوتا ہے؟ شکل بدلنے کا مطلب جانیے
زمانہ قدیم سے شہد کو قدرتی مٹھاس اور گھریلو علاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کئی خاندان شہد کا جار کئی سالوں تک محفوظ رکھ کر استعمال کرتے ہیں اور اس کے خراب ہونے کی فکر نہیں کرتے۔ چونکہ شہد طویل عرصے تک محفوظ رہتا ہے، لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ واقعی خراب ہو سکتا ہے یا صرف اس کا رنگ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے۔
شہد عام طور پر خراب نہیں ہوتا، مگر وقت کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ شہد کا رنگ بدل سکتا ہے یا وہ گاڑھا (کرسٹلائز) ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تبدیلیاں قدرتی ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہد خراب ہو گیا ہے۔ اگر شہد گاڑھا ہو جائے، تو اسے دوبارہ مائع بنانے کے لیے گرم پانی میں رکھ کر ہلایا جا سکتا ہے۔ یہ طریقہ شہد کو بالکل محفوظ رکھتا ہے۔
جرنل آف دی رائل سوسائٹی آف میڈیسن میں ’’دی اینٹی بیکٹریل ایکٹیویٹی آف ہنی‘‘ کے نام سے شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ میں پایا گیا کہ شہد کی ساخت اسے قدرتی طور پر جراثیم سے دور رکھتی ہے۔ شہد میں پانی کی کم مقدار، چینی کی زیادہ مقدار اور ہائیڈروجن پرآکسائیڈ کی موجودگی وہ عوامل ہیں جو جراثیم کی نشوونما کو روکتے ہیں۔
محققین نے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ خصوصیات شہد کو طویل عرصے تک محفوظ رکھتی ہیں، بشرطیکہ اسے درست طریقے سے ذخیرہ کیا جائے۔ اس سائنسی بنیاد کے مطابق، خالص شہد دہائیوں تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔
شہد تب خراب ہو سکتا ہے جب اس میں پانی یا آلودگی شامل ہو جائے۔ اگر شہد میں پانی چلا جائے تو اس میں خمیر (فرمنٹ) آ سکتا ہے، جس سے اس میں عجیب بو آ سکتی ہے۔ اگر شہد میں پھپھوند لگ جائے تو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آلودگی سے بچنے کے لیے ہمیشہ صاف اور خشک چمچ استعمال کریں اور جار کا ڈھکن اچھی طرح بند رکھیں۔
شہد کو کیسے محفوظ رکھیں؟
شہد کو ہمیشہ ایک صاف، ہوا بند جار میں ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں۔ شہد کو دھوپ یا زیادہ گرم جگہ پر نہ رکھیں کیونکہ یہ اس کا ذائقہ اور فائدہ مند خصوصیات کم کر سکتا ہے۔ شہد کو کبھی فریج میں نہ رکھیں، کیونکہ سردی سے یہ زیادہ تیزی سے گاڑھا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کھانے کے لیے محفوظ رہتا ہے۔
شہد کی ایکسپائری ڈیٹ ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟
شہد کے برانڈڈ جار پر اکثر ایکسپائری تاریخ ہوتی ہے، لیکن یہ تاریخ صرف بہترین ذائقے اور بزنس کے حساب سے رکھی جاتی ہے۔ شہد اس تاریخ کے بعد بھی قابل استعمال رہتا ہے، بشرطیکہ وہ صحیح طریقے سے محفوظ کیا گیا ہو اور اس میں آلودگی نہ آئی ہو، البتہ وقت کے ساتھ ذائقہ ہلکا ہو سکتا ہے۔
خام شہد اور پروسیسڈ شہد میں کیا فرق ہے؟
خام شہد میں زیادہ قدرتی انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو اسے زیادہ فائدہ مند بناتے ہیں۔ یہ زیادہ تیزی سے کرسٹلائز ہو سکتا ہے، مگر یہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر خام شہد گاڑھا ہو جائے تو اسے دوبارہ پتلاکرنے کے لیے تھوڑا سا گرم کیا جا سکتا ہے۔
شہد ایک قدرتی طور پر محفوظ خوراک ہے، جو درست طریقے سے کئی سالوں تک محفوظ رہتا ہے۔ شہد میں قدرتی تبدیلیاں جیسے رنگ کا بدلنا یا گاڑھا ہونا معمول کی بات ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خراب ہو گیا ہے۔ شہد کو ہمیشہ صاف جار میں ٹھنڈی اور خشک جگہ پر رکھیں تاکہ اس کی تازگی اور ذائقہ برقرار رہے۔