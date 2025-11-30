دیپیکا کی بہن کی شادی: رشتہ جوڑنے میں رنویر سنگھ کا کیا کردار؟
بالی ووڈ کی مشہور اداکارہ دیپیکا پڈوکون کی چھوٹی بہن انیشا پڈوکون اپنے پرانے پارٹنر روہن آچاریہ سے شادی کرنے جارہی ہیں۔
بھارتی میڈیا کے مطابق روہن آچاریہ کا تعلق ایک معروف فلمی خاندان سے ہے۔ ان کی بہن دریشا آچاریہ کی شادی اداکار سنی دیول کے بیٹے کرن دیول سے ہوئی ہے۔ اس شادی کے ذریعے پڈوکون اور دیول خاندانوں کے درمیان ایک خوبصورت تعلق قائم ہو رہا ہے، جو سینما اور کھیلوں کی دنیا کو آپس میں جوڑتا ہے۔
اگرچہ دونوں خاندانوں کی جانب سے ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، لیکن شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور اس خبر نے انڈسٹری میں خاصی ہلچل مچا رکھی ہے۔
یہ ممکن ہے کہ رنویر سنگھ نے انیشا اور روہن کی ملاقات میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ رپورٹوں کے مطابق، رنویر سنگھ اور سمیت آچاریہ (روہن کے والد) کے درمیان قریبی تعلقات ہیں اور شاید رنویر ہی انیشا اور روہن کی ملاقاتوں کو فروغ دینے والے ”کیوپڈ“ بنے ہوں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دپیکا پڈوکون اور رنویر سنگھ بھی روہن آچاریہ کو انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں۔
انیشا پڈوکون، جو ایک پیشہ ور گولفر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بہن دیپیکا پڈوکون کے فلاحی ادارے Live Love Laugh Foundationکی سی ای او ہیں۔
انیشا نے معاشیات، سوشیالوجی اور نفسیات میں تعلیم حاصل کی اور پھر گولف میں قدم رکھا۔ ان کے ساتھ، روہن آچاریہ دبئی میں مقیم ایک کاروباری شخصیت ہیں اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کے سفری کاروبار کی نگرانی کرتے ہیں۔
روہن آچاریہ کی والدہ نے 2002 میں ایونٹس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی اور ایک بڑے کنسرٹ کے ذریعے اس کا آغاز کیا تھا جس میں بالی ووڈ اداکار عامر خان نے شرکت کی تھی۔ آچاریہ خاندان ہمیشہ عوامی محفلوں میں سرگرم رہا ہے، اور انیشا اور روہن کی ملاقاتیں بھی ان ہی محفلوں میں ہوئیں، جو ایک رومانوی تعلق میں بدل گئیں۔
انیشا اور روہن کی شادی کی تیاریوں کا عمل تیزی سے جاری ہے اور ذرائع کے مطابق، خاندانوں کی جانب سے باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے۔ یہ شادی نہ صرف انیشا اور روہن کے لیے خوشی کا موقع ہو گی بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے بھی ایک اہم لمحہ ثابت ہو گی، جو ایک نیا سنگ میل شمار ہو گا۔